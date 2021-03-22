Тилеманс рассказал, как "Лестеру" удалось выбить МЮ из Кубка Англии

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс рассказал о плане, который позволил его команде выбить "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии.

Накануне "Лестер" отпраздновал домашнюю победу 3:1 над "Юнайтед" и вышел в полуфинал Кубка Англии.



Этот матч "красные дьяволы" проводили спустя всего 72 часа после тяжелой победы 0:1 в гостях у "Милана" в Лиге Европы, так что на стороне "лис" было большое преимущество в свежести. Тилеманс и партнеры использовали это, подвергнув соперника жесткому прессингу.



"Мы знали, что они играли матч в Европе в четверг, и им придется очень быстро перестроиться. Они сыграли кучу матчей".



"В первом тайме и во втором тайме мы понимали, что с помощью высокого прессинга сможем подвергнуть их давлению. Это хорошо сработало".



"Это большая победа — когда ты в четвертьфинале, победа всегда будет большой. Против такой хорошей команды тебе в любом случае будет тяжело, но мы замечательно справились".



"Мы повели 1:0, и хотя затем они забили свой гол, я чувствовал, что мы полностью контролируем игру. Мы подтвердили это двумя голами во втором тайме. Мы продолжали трудиться вместе, не оставляя разрывов между линиями".



"Каждый кубковый матч — особенный. "Манчестер Юнайтед" — хорошая команда, хороший клуб, у них богатая история. Мы знали, что нам придется побеждать лучшие команды, если мы хотим пройти весь путь в кубках. Сегодня мы хорошо проявили себя".



"Нам нужно продолжать в том же духе", — сообщил Тилеманс beIN Sports.