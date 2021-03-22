"Манчестер Сити" может купить Ингса

"Манчестер Сити" рассматривает нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса на роль преемника для Серхио Агуэро.

Будущее Агуэро остается под большим вопросом ввиду истекающего в конце сезона контракта. Пока Серхио сделал недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.



С переездом на "Этихад" связывают лучших нападающих мира, включая Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Килиана Мбаппе из ПСЖ, однако оба стоят чрезвычайно дорого, и конкуренция в борьбе за обоих очень высока.



Кроме того, по ходу этого сезона "Сити" показал, что способен с успехом играть без чистого нападающего. Возможно, для "горожан" и нет смысла тратить целое состояние на форварда в эпоху пандемии коронавируса.



Как сообщает Sky Sports, более разумным в плане финансов приобретением может стать Ингс, который доступен по сниженной цене ввиду того, что его контракт со "святыми" истекает в конце следующего сезона.



В свое время травмы помешали Данни заиграть в "Ливерпуле", однако в "Саутгемптоне" 28-летний англичанин подтвердил свою репутацию одного из лучших бомбардиров Премьер-Лиги и, по слухам, не продлевает свой контракт как раз из-за амбиций снова попробовать себя в топ-клубе.