Лукас Моура: "Мы верим в Моуриньо"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что его команда продолжает верить в своего главного тренера Жозе Моуриньо.

Шокирующее поражение 3:0 от загребского "Динамо" в Лиге Европы в прошлый четверг вызвало большие вопросы не только к игрокам "шпор", но и к Моуриньо.



Однако "Тоттенхэму" удалось отреагировать на эту неудачу уверенной победой 0:2 над "Астон Виллой" в Премьер-Лиге накануне, и Моура видит в этом подтверждение того, что игроки и тренер остаются на одной волне.



"Это была очень плохая неделя для нас, нам было очень тяжело на душе. Прошлым вечером мы показали свою природу, мы показали свой настрой".



"Хорошая вещь насчет футбола в том, что здесь некогда горевать. Мы обсудили матч в Загребе, тренер сказал много всяких вещей, но такие вещи останутся между нами".



"Он очень опытен, и он пытался мотивировать нас. Вчера вечером мы провели очень хороший матч, и нужно двигаться дальше. У нас впереди еще девять матчей и финал, так что давайте хорошо завершим сезон".



"Все мы — вместе. Мы в одной лодке. Мы проигрываем вместе, побеждаем вместе. Случившееся в Хорватии — наша ошибка. Виноват каждый. Когда мы на поле, мы просто хотим одержать победу".



"Мы знаем, что нас поддерживает много фанатов по телевизору. Мы играем за свои семьи, за свою гордость, и все мы — вместе. Мы верим в своего тренера. Мы верим в тренера, потому что знаем его послужной список. Мы просто хотим достичь успеха здесь", — сообщил Моура Evening Standard.