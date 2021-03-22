Ван Анхольт получил предложение от "Галатасарая"

Патрик Ван Анхольт Над "Кристал Пэлас" нависла реальная угроза лишиться своего левого защитника Патрика Ван Анхольта, за которого сражается "Галатасарай".

Ван Анхольт выступает за "Пэлас" с 2017 года, однако контракт Патрика истекает в конце этого сезона, а все попытки договориться о продлении сотрудничества пока что не увенчались успехом.

Как сообщает Daily Mail, сразу несколько европейских клубов проявили интерес к Ван Анхольту, а "Галатасарай" даже сделал конкретное предложение голландцу, которому грядущим летом исполнится 31.

Турецкий гранд выразил готовность заключить с экс-юниором "Челси" трехлетний контракт и значительно увеличить его текущую зарплату в 55 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, "Галатасарай" манит Ван Анхольта возможностью выступать в Лиге Чемпионов. Теперь решение за Патриком, который комфортно себя чувствует в Лондоне и не закрывает дверь перед новой сделкой с "Пэлас".


Метки Ван Анхольт, Галатасарай, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 16:00

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  1. true-manc 22.03.2021 16:05 # true-manc
    Легенда Челси и игрок с самой отвратительной прической во всей АПЛ.

    (ответить)

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