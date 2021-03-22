Ван Анхольт получил предложение от "Галатасарая"

Над "Кристал Пэлас" нависла реальная угроза лишиться своего левого защитника Патрика Ван Анхольта, за которого сражается "Галатасарай".

Ван Анхольт выступает за "Пэлас" с 2017 года, однако контракт Патрика истекает в конце этого сезона, а все попытки договориться о продлении сотрудничества пока что не увенчались успехом.



Как сообщает Daily Mail, сразу несколько европейских клубов проявили интерес к Ван Анхольту, а "Галатасарай" даже сделал конкретное предложение голландцу, которому грядущим летом исполнится 31.



Турецкий гранд выразил готовность заключить с экс-юниором "Челси" трехлетний контракт и значительно увеличить его текущую зарплату в 55 тысяч фунтов в неделю.



Кроме того, "Галатасарай" манит Ван Анхольта возможностью выступать в Лиге Чемпионов. Теперь решение за Патриком, который комфортно себя чувствует в Лондоне и не закрывает дверь перед новой сделкой с "Пэлас".