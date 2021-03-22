Рэшфорд отправился в сборную Англии с травмой

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отправился в расположение сборной Англии, несмотря на травму.

Проблемы со стопой возникли у Рэшфорда по время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Милан" в прошлый четверг.



В результате Маркус не смог помочь "красным дьяволам" в четвертьфинальном Кубке Англии против "Лестера" накануне.



После поражения 3:1 и вылета из турнира главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что Рэшфорд все еще обследуется у докторов и что их клуб ведет переговоры с медицинским штабом сборной Англии.



Тем не менее, как сообщает Sky Sports, сегодня Маркус все-таки прибудет в расположение национальной команды. 23-летний нападающий пропустит тренировку команды Гарета Саутгейта и пройдет углубленное обследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейших действиях.