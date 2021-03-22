Фердинанд не видит Магуайра в основе сборной Англии
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр не заслуживает места в стартовом составе сборной Англии.
Рассуждая о форме английских центральных защитников в этом сезоне, Фердинанд видит только одного, кто безусловно заслуживает играть в основе национальной команды.
Таковым Рио считает Джона Стоунса из "Манчестер Сити", в паре с которым он предпочел бы видеть Майкла Кина. Правда, представитель "Эвертона" не был вызван в сборную Англии на предстоящие матчи.
"Стоунс едва вернулся в форму, плюс у него есть преимущество над другими в виде опыта. Думаю, в данный момент вопрос больше в том, кто составит пару Стоунсу".
"Похоже на то, что Магуайр не находится в отличной форме в данный момент. Я бы попробовал кого-нибудь другого вместо него — например, Майкла Кина. Если судить по форме, то ты не будешь выпускать Магуайра", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
22.03.2021 14:00
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Майкл Кин хоть полезен на угловых в штрафной соперника. А Магуайр- это полено
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