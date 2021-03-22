Фердинанд не видит Магуайра в основе сборной Англии

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр не заслуживает места в стартовом составе сборной Англии.

Рассуждая о форме английских центральных защитников в этом сезоне, Фердинанд видит только одного, кто безусловно заслуживает играть в основе национальной команды.



Таковым Рио считает Джона Стоунса из "Манчестер Сити", в паре с которым он предпочел бы видеть Майкла Кина. Правда, представитель "Эвертона" не был вызван в сборную Англии на предстоящие матчи.



"Стоунс едва вернулся в форму, плюс у него есть преимущество над другими в виде опыта. Думаю, в данный момент вопрос больше в том, кто составит пару Стоунсу".



"Похоже на то, что Магуайр не находится в отличной форме в данный момент. Я бы попробовал кого-нибудь другого вместо него — например, Майкла Кина. Если судить по форме, то ты не будешь выпускать Магуайра", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.