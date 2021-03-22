Джеррард может забрать работу Моуриньо в "Тоттенхэме"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассматривается "Тоттенхэмом" на замену Жозе Моуриньо.
В следующем месяце у "Тоттенхэма" будет возможность выиграть свой первый с 2008 года трофей, однако исход финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" не будет иметь большого влияния на будущее Моуриньо.
От чего действительно зависит будущее Жозе, так это попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. После сенсационного вылета из Лиги Европы сделать это "шпоры" могут только через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги.
После победы 0:2 над "Астон Виллой" накануне вечером "Тоттенхэм" оказался всего в трех очках позади четвертого "Челси", но если Моуриньо не справится с поставленной задачей, президент клуба Даниэль Леви будет готов к решительным действиям.
Леви уже составил шорт-лист на замену Моуриньо, а в качестве своего идеального кандидата, как утверждает 90min в эксклюзивном материале, рассматривает Брендана Роджерса из "Лестера".
Однако "Лестер", как и "Тоттенхэм", участвует в борьбе за попадание в топ-4, и если "лисы" получат путевку в Лигу Чемпионов, а "шпоры" — нет, переманить Роджерса, зарабатывающего 10 миллионов фунтов в год по рассчитанному до июня 2025 контракту, будет крайне затруднительно.
В качестве двух альтернатив Роджерсу Леви рассматривает Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" и как раз Джеррарда, хотя в обоих Даниэля смущает скромный тренерский опыт.
Джеррард тренирует "Рейнджерс" с 2018 года, ранее в этом месяце отпраздновав чемпионство в шотландской Премьер-Лиге. Стивена называют вероятным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако "красные" не планируют менять главного тренера раньше 2024 года, и до тех пор экс-капитану мерсисайдцев было бы неплохо набраться тренерского опыта в Премьер-Лиге английской.
Издание добавляет, что определенный интерес к работе с "Тоттенхэмом" через посредников также проявили Диего Симеоне из "Атлетико" и экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
22.03.2021 12:00
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Последние комментарии:
Скюзи на поводке у пенсов, чирарьт на поводке у Дембы
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Новость для сбора далбаёбав-залупенсав.
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Опять пенсодауны и прочая скамопараша погорели с хуйни.
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Колбасники, если честно, верите что Джеррард топом станет?
Лэмпард уже себя например показал, выведя сброд воспитанников в лч в прошлом сезоне
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У Стиви и так все в шоколаде, к чему ему менять корону на кота в мешке, да и репутацию портить к тому же? Если пойдет в АПЛ, то позже и на место Клоппа. Или в команду поскромнее со второй половины таблицы для разогрева
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Главная легенда пеликанов - пес негра (с) В мире животных
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Шпоры очень неоднозначное место для продолжения карьеры. Лидеры на чемоданах, владельцы не вкладывают особо в состав, но требуют топовый уровень.
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собака дембы бы эхехе
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Роджерс норм тренер это стопудово. Но ему и в ЛС хорошо, он там как родной. Джи вобще даже не физрук куда шпор доверять нафига такие риски.
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Стевен "Нольмедалей" Жирольт на изи обоссывает самого титулованного чельсидора. Трава зеленая, небо голубое, чельси клуб пидарасов.
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Демба Ба будет его ассистентом
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странно почему лэмпусик не рассматривается
неужто не топ))
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Опять ссут на чельсиселян.
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У Леви кредиты за стадион висят, а надо будет сначала Мауру 25 лямов выписать потом ещё Лестеру за разрыв контракта с Роджерсом, который ещё сам вряд ли пойдет в Тоттенхэм, ведь лисы покруче них сейчас котируются. Короче, бред всё это, и про Джеррарда особенно. Сел какой-то журналюга и дал волю фантазии.
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нагельсман интересно пойдет или нет
если уж жозик магнит для трофеев не смог
хотя на кубок лиги еще есть шанс
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Накуй нужен этот пёс Ба
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Собака Дембы Ба, собака Дембы Ба!!!
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Поздравляю всех тюрков и персов с праздником Новруз! Привет из Тамбова. лемарс пидарас!
Источник: http://fapl.ru/posts/84811/?c=1#c7314888
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А у Демба Ба хватит терпения его на поводке из Глазго до Лондона выгуливать? Ведь эта скаузерская собачонка будет раз за разом поскальзываться на дороге...
Но вообще Тоттенхэм очень подходит Джерраду. Это такой же бестрофейный клуб неудачников, как и его Ливерпул, с той лишь разницей, что у болельщиков шпор гонора поменьше.
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С праздином парни ,с Наурызом вас с новым годом. Хоть вы и токсичные пидоры но родные пидоры.
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