Джеррард может забрать работу Моуриньо в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассматривается "Тоттенхэмом" на замену Жозе Моуриньо.

В следующем месяце у "Тоттенхэма" будет возможность выиграть свой первый с 2008 года трофей, однако исход финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" не будет иметь большого влияния на будущее Моуриньо.



От чего действительно зависит будущее Жозе, так это попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. После сенсационного вылета из Лиги Европы сделать это "шпоры" могут только через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги.



После победы 0:2 над "Астон Виллой" накануне вечером "Тоттенхэм" оказался всего в трех очках позади четвертого "Челси", но если Моуриньо не справится с поставленной задачей, президент клуба Даниэль Леви будет готов к решительным действиям.



Леви уже составил шорт-лист на замену Моуриньо, а в качестве своего идеального кандидата, как утверждает 90min в эксклюзивном материале, рассматривает Брендана Роджерса из "Лестера".



Однако "Лестер", как и "Тоттенхэм", участвует в борьбе за попадание в топ-4, и если "лисы" получат путевку в Лигу Чемпионов, а "шпоры" — нет, переманить Роджерса, зарабатывающего 10 миллионов фунтов в год по рассчитанному до июня 2025 контракту, будет крайне затруднительно.



В качестве двух альтернатив Роджерсу Леви рассматривает Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" и как раз Джеррарда, хотя в обоих Даниэля смущает скромный тренерский опыт.



Джеррард тренирует "Рейнджерс" с 2018 года, ранее в этом месяце отпраздновав чемпионство в шотландской Премьер-Лиге. Стивена называют вероятным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако "красные" не планируют менять главного тренера раньше 2024 года, и до тех пор экс-капитану мерсисайдцев было бы неплохо набраться тренерского опыта в Премьер-Лиге английской.



Издание добавляет, что определенный интерес к работе с "Тоттенхэмом" через посредников также проявили Диего Симеоне из "Атлетико" и экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.