Джеррард может забрать работу Моуриньо в "Тоттенхэме"

Стивен Джеррард и Жозе Моуриньо Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассматривается "Тоттенхэмом" на замену Жозе Моуриньо.

В следующем месяце у "Тоттенхэма" будет возможность выиграть свой первый с 2008 года трофей, однако исход финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" не будет иметь большого влияния на будущее Моуриньо.

От чего действительно зависит будущее Жозе, так это попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. После сенсационного вылета из Лиги Европы сделать это "шпоры" могут только через завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги.

После победы 0:2 над "Астон Виллой" накануне вечером "Тоттенхэм" оказался всего в трех очках позади четвертого "Челси", но если Моуриньо не справится с поставленной задачей, президент клуба Даниэль Леви будет готов к решительным действиям.

Леви уже составил шорт-лист на замену Моуриньо, а в качестве своего идеального кандидата, как утверждает 90min в эксклюзивном материале, рассматривает Брендана Роджерса из "Лестера".

Однако "Лестер", как и "Тоттенхэм", участвует в борьбе за попадание в топ-4, и если "лисы" получат путевку в Лигу Чемпионов, а "шпоры" — нет, переманить Роджерса, зарабатывающего 10 миллионов фунтов в год по рассчитанному до июня 2025 контракту, будет крайне затруднительно.

В качестве двух альтернатив Роджерсу Леви рассматривает Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" и как раз Джеррарда, хотя в обоих Даниэля смущает скромный тренерский опыт.

Джеррард тренирует "Рейнджерс" с 2018 года, ранее в этом месяце отпраздновав чемпионство в шотландской Премьер-Лиге. Стивена называют вероятным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако "красные" не планируют менять главного тренера раньше 2024 года, и до тех пор экс-капитану мерсисайдцев было бы неплохо набраться тренерского опыта в Премьер-Лиге английской.

Издание добавляет, что определенный интерес к работе с "Тоттенхэмом" через посредников также проявили Диего Симеоне из "Атлетико" и экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.


Метки Джеррард, Рейнджерс, слухи, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1566

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 22.03.2021 13:29 # meshuggah
    Скюзи на поводке у пенсов, чирарьт на поводке у Дембы

    (ответить)

  2. xoce-moyp 22.03.2021 13:29 # xoce-moyp
    Новость для сбора далбаёбав-залупенсав.

    (ответить)

  3. griboedov 22.03.2021 13:26 # griboedov
    Опять пенсодауны и прочая скамопараша погорели с хуйни.

    (ответить)

  4. mafia 22.03.2021 13:21 # mafia
    Колбасники, если честно, верите что Джеррард топом станет?
    Лэмпард уже себя например показал, выведя сброд воспитанников в лч в прошлом сезоне

    (ответить)

  5. opt1k 22.03.2021 13:16 # opt1k
    У Стиви и так все в шоколаде, к чему ему менять корону на кота в мешке, да и репутацию портить к тому же? Если пойдет в АПЛ, то позже и на место Клоппа. Или в команду поскромнее со второй половины таблицы для разогрева

    (ответить)

  6. jokerz 22.03.2021 13:06 # jokerz
    Главная легенда пеликанов - пес негра (с) В мире животных

    (ответить)

  7. gerrard08 22.03.2021 13:00 # gerrard08
    Шпоры очень неоднозначное место для продолжения карьеры. Лидеры на чемоданах, владельцы не вкладывают особо в состав, но требуют топовый уровень.

    (ответить)

  8. j-silver 22.03.2021 12:54 # j-silver
    собака дембы бы эхехе

    (ответить)

  9. mancunia-planet 22.03.2021 12:42 # mancunia-planet
    Роджерс норм тренер это стопудово. Но ему и в ЛС хорошо, он там как родной. Джи вобще даже не физрук куда шпор доверять нафига такие риски.

    (ответить)

  10. griboedov 22.03.2021 12:41 # griboedov
    Стевен "Нольмедалей" Жирольт на изи обоссывает самого титулованного чельсидора. Трава зеленая, небо голубое, чельси клуб пидарасов.

    (ответить)

  11. kingoflondon 22.03.2021 12:40 # kingoflondon
    Демба Ба будет его ассистентом

    (ответить)

  12. superperez101 22.03.2021 12:39 # superperez101
    странно почему лэмпусик не рассматривается
    неужто не топ))

    (ответить)

  13. griboedov 22.03.2021 12:39 # griboedov
    Опять ссут на чельсиселян.

    (ответить)

  14. sausage 22.03.2021 12:30 # sausage
    У Леви кредиты за стадион висят, а надо будет сначала Мауру 25 лямов выписать потом ещё Лестеру за разрыв контракта с Роджерсом, который ещё сам вряд ли пойдет в Тоттенхэм, ведь лисы покруче них сейчас котируются. Короче, бред всё это, и про Джеррарда особенно. Сел какой-то журналюга и дал волю фантазии.

    (ответить)

  15. superperez101 22.03.2021 12:26 # superperez101
    нагельсман интересно пойдет или нет
    если уж жозик магнит для трофеев не смог

    хотя на кубок лиги еще есть шанс

    (ответить)

  16. kabanusco 22.03.2021 12:23 # kabanusco
    Накуй нужен этот пёс Ба

    (ответить)

  17. mancityman 22.03.2021 12:19 # mancityman
    Собака Дембы Ба, собака Дембы Ба!!!

    (ответить)

  18. forester 22.03.2021 12:16 # forester
    Поздравляю всех тюрков и персов с праздником Новруз! Привет из Тамбова. лемарс пидарас!

    Источник: http://fapl.ru/posts/84811/?c=1#c7314888

    (ответить)

  19. true-manc 22.03.2021 12:12 # true-manc
    А у Демба Ба хватит терпения его на поводке из Глазго до Лондона выгуливать? Ведь эта скаузерская собачонка будет раз за разом поскальзываться на дороге...

    Но вообще Тоттенхэм очень подходит Джерраду. Это такой же бестрофейный клуб неудачников, как и его Ливерпул, с той лишь разницей, что у болельщиков шпор гонора поменьше.

    (ответить)

  20. karatel228 22.03.2021 12:07 # karatel228
    С праздином парни ,с Наурызом вас с новым годом. Хоть вы и токсичные пидоры но родные пидоры.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: