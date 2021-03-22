Артета отметил лидерские качества Эдегора

Наставник "Арсенала" Микель Артета выступил с очередной хвалебной речью в адрес полузащитника Мартина Эдегора.

Эдегор быстро превратился в важного игрока и лидера команды после своего перехода из "Реала" в январе на правах аренды.



Накануне 22-летний норвежец помог "канонирам" отыграть дефицит в три гола в дерби против "Вест Хэма" (3:3), а Артета сделал очередной намек на постоянный трансфер.



"Является ли Эдегор лидером команды? Ну, он демонстрирует это с первой недели. Демонстрирует тем, как ведет себя на поле, как постоянно хочет мяча, как командует прессингом. Он оказывает большое влияние".



"Думаю, все мы слегка удивлены, потому что он выглядит очень скромным и тихим парнем, но стоит ему выйти на поле, и он проявляет свой характер. Кроме того, он любит играть в футбол", — цитирует Артету Daily Mirror.