Лакасетт: "Мы не следовали плану тренера"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признался, что его команда не следовала плану своего главного тренера Микеля Артеты в первом тайме матча против "Вест Хэма".

Накануне "Арсеналу" удалось отыграть дефицит в три гола против "Вест Хэма". Уступая со счетом 3:0 к 32-й минуте, ценой героических усилий "канониры" ушли от поражения и даже едва не вырвали победу — 3:3.



Лакасетт гордится этим камбэком, но затрудняется объяснить, что случилось с командой в начале матча.



"Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны я горжусь тем, что моя команда отыгралась во втором тайме. С другой я расстроен первым таймом".



"Мы не следовали плану тренера, и мы пропустили три гола. Мы не этого хотели, и нам нужно подумать об этом".



"Почему мы не следовали плану Ареты? Я не знаю. Возможно, мы поддались давлению, ведь мы знали, что это большой матч".



"Мы должны это улучшить. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть готовыми к концовке сезона", — сообщил Лакасетт Sky Sports.