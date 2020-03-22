Лакасетт: "Мы не следовали плану тренера"

Микель Артета и Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признался, что его команда не следовала плану своего главного тренера Микеля Артеты в первом тайме матча против "Вест Хэма".

Накануне "Арсеналу" удалось отыграть дефицит в три гола против "Вест Хэма". Уступая со счетом 3:0 к 32-й минуте, ценой героических усилий "канониры" ушли от поражения и даже едва не вырвали победу — 3:3.

Лакасетт гордится этим камбэком, но затрудняется объяснить, что случилось с командой в начале матча.

"Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны я горжусь тем, что моя команда отыгралась во втором тайме. С другой я расстроен первым таймом".

"Мы не следовали плану тренера, и мы пропустили три гола. Мы не этого хотели, и нам нужно подумать об этом".

"Почему мы не следовали плану Ареты? Я не знаю. Возможно, мы поддались давлению, ведь мы знали, что это большой матч".

"Мы должны это улучшить. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть готовыми к концовке сезона", — сообщил Лакасетт Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Вест Хэм, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 10:00

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  1. french 22.03.2021 11:07 # french
    С самого начала у нас была какая-то тактика, но мы её не придерживался

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  2. mixmaster 22.03.2021 10:32 # mixmaster
    норм разыгрался к концу сезона. ценник себе поднял, можно и продать.

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