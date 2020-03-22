Лакасетт: "Мы не следовали плану тренера"
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признался, что его команда не следовала плану своего главного тренера Микеля Артеты в первом тайме матча против "Вест Хэма".
Накануне "Арсеналу" удалось отыграть дефицит в три гола против "Вест Хэма". Уступая со счетом 3:0 к 32-й минуте, ценой героических усилий "канониры" ушли от поражения и даже едва не вырвали победу — 3:3.
Лакасетт гордится этим камбэком, но затрудняется объяснить, что случилось с командой в начале матча.
"Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны я горжусь тем, что моя команда отыгралась во втором тайме. С другой я расстроен первым таймом".
"Мы не следовали плану тренера, и мы пропустили три гола. Мы не этого хотели, и нам нужно подумать об этом".
"Почему мы не следовали плану Ареты? Я не знаю. Возможно, мы поддались давлению, ведь мы знали, что это большой матч".
"Мы должны это улучшить. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть готовыми к концовке сезона", — сообщил Лакасетт Sky Sports.
22.03.2021 10:00
Просмотров: 855
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С самого начала у нас была какая-то тактика, но мы её не придерживался
(ответить)
норм разыгрался к концу сезона. ценник себе поднял, можно и продать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий