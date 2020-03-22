Пикфорд рискует не набрать форму к Евро-2020

Джордан Пикфорд Участие голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда в Чемпионате Европы грядущим летом может оказаться под вопросом из-за травмы брюшной мышцы.

Напомним, Пикфорд не был вызван в сборную Англии на отборочные матчи к Чемпионату Мира 2022 года против Сан-Марино, Албании и Польши в этом месяце.

Причиной этому стала травма, полученная Джорданом во время своего сейва в проигранном "ирисками" матче Премьер-Лиги против "Бернли" 13 марта. Фактически это был рецидив повреждения, которое голкипер не до конца заключил ранее в этом сезоне.

Как сейчас сообщает The Sun в эксклюзивном материале, восстановление Пикфорда может занять еще около шести недель. Это означало бы, что Джордан вернется всего на пару заключительных матчей сезона.

В таком случае под вопросом окажется если не сама поездка 27-летнего Пикфорда на Евро-2020, то его статус как первого номера национальной команды.


Метки Евро-2020, Пикфорд, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 09:00

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  1. scauzer11 22.03.2021 09:26 # scauzer11
    карма всегда пи..ров настегает!

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  2. true-manc 22.03.2021 09:10 # true-manc
    Здоровья ГЕРОЮ!

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  3. danny949494 22.03.2021 09:00 # danny949494
    Карма за ВВД.

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