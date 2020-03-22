Пикфорд рискует не набрать форму к Евро-2020
Участие голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда в Чемпионате Европы грядущим летом может оказаться под вопросом из-за травмы брюшной мышцы.
Напомним, Пикфорд не был вызван в сборную Англии на отборочные матчи к Чемпионату Мира 2022 года против Сан-Марино, Албании и Польши в этом месяце.
Причиной этому стала травма, полученная Джорданом во время своего сейва в проигранном "ирисками" матче Премьер-Лиги против "Бернли" 13 марта. Фактически это был рецидив повреждения, которое голкипер не до конца заключил ранее в этом сезоне.
Как сейчас сообщает The Sun в эксклюзивном материале, восстановление Пикфорда может занять еще около шести недель. Это означало бы, что Джордан вернется всего на пару заключительных матчей сезона.
В таком случае под вопросом окажется если не сама поездка 27-летнего Пикфорда на Евро-2020, то его статус как первого номера национальной команды.
22.03.2021 09:00
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карма всегда пи..ров настегает!
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Здоровья ГЕРОЮ!
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Карма за ВВД.
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