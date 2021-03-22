"Вест Бромвич" позовет Уайлдера в случае вылета

В случае вылета в Чемпионшип "Вест Бромвич" собирается пригласить на должность главного тренера Криса Уайлдера.

Лишь в декабре "Вест Бромвич" заключил 18-месячный контракт с Эллардайсом, который взялся спасать от вылета очередной клуб Премьер-Лиги.



В данный момент все идет к тому, что Большой Сэм впервые в своей тренерской карьере не сумеет избежать понижения в классе — "дрозды" находятся уже в 10 очках от спасительного места.



Как сообщает Daily Star, Эллардайс едва ли останется на своем посту в случае выбывания "Вест Бромвича" в Чемпионшип. Кроме того, контракт Сэма составлен таким образом, что позволяет клубу прекратить сотрудничество в конце сезона.



Этим пунктом "дрозды" и собираются воспользоваться, а задачу по возвращению клуба в Премьер-Лигу готовы доверить 53-летнему Уайлдеру, который ранее в марте расстался с "Шеффилд Юнайтед".



При Уайлдере "клинки" дважды повышались в классе в течение трех лет, и на "Хоторнс" считают этот опыт очень ценным для своей ситуации.