"Вест Бромвич" позовет Уайлдера в случае вылета

Крис Уайлдер В случае вылета в Чемпионшип "Вест Бромвич" собирается пригласить на должность главного тренера Криса Уайлдера.

Лишь в декабре "Вест Бромвич" заключил 18-месячный контракт с Эллардайсом, который взялся спасать от вылета очередной клуб Премьер-Лиги.

В данный момент все идет к тому, что Большой Сэм впервые в своей тренерской карьере не сумеет избежать понижения в классе — "дрозды" находятся уже в 10 очках от спасительного места.

Как сообщает Daily Star, Эллардайс едва ли останется на своем посту в случае выбывания "Вест Бромвича" в Чемпионшип. Кроме того, контракт Сэма составлен таким образом, что позволяет клубу прекратить сотрудничество в конце сезона.

Этим пунктом "дрозды" и собираются воспользоваться, а задачу по возвращению клуба в Премьер-Лигу готовы доверить 53-летнему Уайлдеру, который ранее в марте расстался с "Шеффилд Юнайтед".

При Уайлдере "клинки" дважды повышались в классе в течение трех лет, и на "Хоторнс" считают этот опыт очень ценным для своей ситуации.


Метки Вест Бромвич, тренеры, Уайлдер, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 08:00

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  1. ruschelsea 22.03.2021 08:47 # ruschelsea
    Изначально надо было. Старый шарлатан давно изжил себя. Не тренер а мошенник какой-то.

    (ответить)

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