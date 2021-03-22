Моуриньо: "Жаль, что потребовался такой плохой результат для такой реакции"

После победы 0:2 над "Астон Виллой" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что его команда заиграла таким образом только после оглушительной пощечины.

Потерпев поражение 3:0 от загребского "Динамо" и вылетев из Лиги Европы в прошлый четверг, в воскресенье "Тоттенхэму" удалось частично исправить впечатление о себе с помощью уверенной победы на "Виллла Парк".



Эта победа позволила "шпорам" сократить отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков, и Моуриньо остается мечтать, чтобы его команда играла так всегда.



"Хорошо, я доволен нашей реакцией, но жаль, что нам потребовался такой плохой результат для такой реакции".



"Это не должно быть реакцией, это должно быть перманентным состоянием разума и духа команды, и я думаю, в этом наш следующий вызов — установить это в качестве своей планки".



"Это важные три очка, но теперь парни исчезнут и снова появятся за два-три дня до следующего матча, и будем надеяться он вернутся в хорошем состоянии", — цитирует Моуриньо ESPN.