Моуриньо: "Жаль, что потребовался такой плохой результат для такой реакции"
После победы 0:2 над "Астон Виллой" главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что его команда заиграла таким образом только после оглушительной пощечины.
Потерпев поражение 3:0 от загребского "Динамо" и вылетев из Лиги Европы в прошлый четверг, в воскресенье "Тоттенхэму" удалось частично исправить впечатление о себе с помощью уверенной победы на "Виллла Парк".
Эта победа позволила "шпорам" сократить отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков, и Моуриньо остается мечтать, чтобы его команда играла так всегда.
"Хорошо, я доволен нашей реакцией, но жаль, что нам потребовался такой плохой результат для такой реакции".
"Это не должно быть реакцией, это должно быть перманентным состоянием разума и духа команды, и я думаю, в этом наш следующий вызов — установить это в качестве своей планки".
"Это важные три очка, но теперь парни исчезнут и снова появятся за два-три дня до следующего матча, и будем надеяться он вернутся в хорошем состоянии", — цитирует Моуриньо ESPN.
22.03.2021 07:00
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