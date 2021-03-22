Сульшер заступился за Фреда после вылета из Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заступился за своего полузащитника Фреда, чья ошибка привела к первому голу в матче Кубка Англии против "Лестера".

Свой первый из трех голов на "Кинг Пауэр" в воскресенье "красные дьяволы" пропустили на 24-й минуте, когда Фред, приняв мяч на подступах к своей штрафной от Харри Магуайра, не совладал с прессингом.



Чувствуя дыхание соперника за спиной, Фред отдал передачу назад на Дина Хендерсона, но сделал это слишком слабо, и совершивший перехват Келечи Ихеаначо вышел на пустые ворота.



После поражения со счетом 3:1 Сульшер дал понять, что готов мириться с такими ошибками ради того, чтобы играть в соответствии с современной модой.



"Мы хотим, чтобы команда выходила из обороны через розыгрыш мяча. Прежде мы были очень надежды, очень хороши в этом, создав фундамент, чтобы играть таким образом".



"Иногда что-то может пойти не так, и это допустимо. Каждый может совершить ошибку, но мы побеждаем вместе и проигрываем вместе, как команда", — сообщил Сульшер MUTV.