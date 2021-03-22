"Тоттенхэм" отреагировал на фиаско в Загребе победой над "Виллой"

"Тоттенхэм" отреагировал на вылет из Лиги Европы, одержав победу 0:2 над "Астон Виллой" и сократив свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков.

Относительно ничейного матча с "Ньюкаслом" в стартовом составе "вилланов" произошло два изменения. Это Мэтти Кэш и Морган Сансон появились вместо Ахмеда Аль-Мухаммади и Джейкоба Рэмси.



Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял семерых из 10 полевых игроков по сравнению с выездом в Загреб. Гарет Бэйл и Деле Алли остались в запасе.



В начале матча игра была более-менее равна, причем целостного впечатления она не производила — команды поочередно устраивали периоды активности.



Моменты в игре отсутствовали напрочь, но на 29-й минуте голкипер хозяев Эмилиано Мартинес неудачно вынес мяч и получил атаку на свои владения. В завершающей стадии комбинации Лукас Моура вывел Карлоса Винисиуса уже на пустые ворота — 0:1.



Открыв счет, "Тоттенхэм" почувствовал себя увереннее, хотя это не отразилось на созданных моментах. "Вилла" в остатке тайма ответить ничем не смогла — у хозяев не было даже ударов.



После перерыва "шпоры" продолжили контролировать игру, пускай и без моментов, а на 67-й минуте заставили соперника ошибиться. Это Кэш врезался в Кейна на лицевой линии, и сам же Харри реализовал пенальти — 0:2.



В остатке матча гости доминировали против "вилланов", которые уже бросили играть и лишь сопротивлялись третьему голу.



Из всех английских команд, игравших посреди недели в еврокубках, на выходных "Тоттенхэм" смотрелся наиболее целостно. При этом в Загребе "шпоры" провели 120 минут. Подопечные Жозе Моуриньо показали, что могут держать удар, благо невыразительная "Астон Вилла" этому сильно мешать не стала.



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче