Сульшер: "Я бы выпустил этот состав снова"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не жалеет о выборе состава на четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Лестера".

На воскресный матч Сульшер выставил не самый оптимальный состав, введя Бруну Фернандеша, Люка Шоу, Эдинсона Кавани и Скотта Мактоминея в игру только за 25 минут до конца.



После поражения 1:3 Оле Гуннар объяснил, что был вынужден обратиться к ротации из-за накопленной усталости.



"Я бы выпустил этот стартовый состав снова".



"Мы чувствовали, что Поля (Погба) и Донни (Ван де Бека) хватит больше, чем на 45 минут, и поскольку они важные игроки для нас, мы выпустили их в старте".



"У каждого решения по составу есть свой причина. Бруну играл много, а в четверг он побил все свои рекорды по физике. Он человек, и ему приходилось играть каждые три-четыре дня".



"Это была возможность выпустить Донни и Поля в старте вместе, но накопление матчей настигло нас. Конечно, Бруну хочет играть, но ты должен принимать решения в интересах команды".



"Мы определили этот стартовый состав, думая, что он сможет или добыть победу, или обеспечить фундамент для победы".



"Ты всегда расстроен, когда вылетаешь из кубкового турнира. Нам не хватило искры, резкости и энергии. Мы поплатились за обилие сыгранных матчей. В четверг был важный вечер для нас. Сегодня мы были недостаточно энергичны, чтобы создавать моменты и предотвращать голы в свои ворота", — цитирует Сульшера Sky Sports.