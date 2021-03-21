Артета обеспокоен провалом "Арсенала" в первом тайме матча с "Вест Хэмом"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу провала, случившегося с его командой в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Трижды пропустив в течение первого получаса воскресного дерби на Лондонском стадионе, "Арсенал" нашел в себе силы собраться и добыть ничью 3:3.

Артета доволен тем, как "канониры" проявили свой характер, но в то же время встревожен, как легко его команда пропускала один гол за другим.

"Я очень расстроен, потому что для меня недопустимо, чтобы моя команда играла так, как мы отрезками в первом тайме. Я ожидаю игру того уровня, как мы показали затем".

"Такие голы, как первый пропущенный, случаются. Это была действительно хорошая комбинация. Пропустить такой гол — это нормально. Но пропустить второй и третий — это недопустимо".

"Затем мы проявили свой настрой и свою сплоченность, сделав то, что очень сложно сделать. Мы были очень близки к победе, и я думаю, мы заслуживали победить, но первая часть матча очень тревожит меня".

"В первом тайме мы совершенно не поспевали за соперником. Мы показали себя со стороны, которая все еще с нами, но затем мы продемонстрировали свой дух в тяжелых условиях, когда любая другая команда могла бы развалиться и начать винить друг друга. Однако мы сплотились и должны были забивать шесть или семь голов", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 620

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 21.03.2021 23:52 # superperez101
    может забрать кубок европы
    вот все ахуеют))

    (ответить)

  2. acceptodessa 21.03.2021 23:47 # acceptodessa
    Та Холдинг тот ещё привоз и без первого паса к сожалению.

    (ответить)

  3. arsfann 21.03.2021 23:22 # arsfann
    луиза,мари и джаку на органы,от них пользы ноль,тока привозы,Чемберс порадовал ну и Холдингу нужно дать шанс поиграть.Пока что вся игра держится на 4-5 игроков,остальные шлак

    (ответить)

  4. aliluya-nn 21.03.2021 23:06 # aliluya-nn
    Второй гол конечно жуткий фейл от защиты ..ладно хоть научились забивать больше одного гола ..Холдинга жалко, что маринуют еще ..по мне так лучше вместо Луиза его бы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: