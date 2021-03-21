Артета обеспокоен провалом "Арсенала" в первом тайме матча с "Вест Хэмом"
Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу провала, случившегося с его командой в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
Трижды пропустив в течение первого получаса воскресного дерби на Лондонском стадионе, "Арсенал" нашел в себе силы собраться и добыть ничью 3:3.
Артета доволен тем, как "канониры" проявили свой характер, но в то же время встревожен, как легко его команда пропускала один гол за другим.
"Я очень расстроен, потому что для меня недопустимо, чтобы моя команда играла так, как мы отрезками в первом тайме. Я ожидаю игру того уровня, как мы показали затем".
"Такие голы, как первый пропущенный, случаются. Это была действительно хорошая комбинация. Пропустить такой гол — это нормально. Но пропустить второй и третий — это недопустимо".
"Затем мы проявили свой настрой и свою сплоченность, сделав то, что очень сложно сделать. Мы были очень близки к победе, и я думаю, мы заслуживали победить, но первая часть матча очень тревожит меня".
"В первом тайме мы совершенно не поспевали за соперником. Мы показали себя со стороны, которая все еще с нами, но затем мы продемонстрировали свой дух в тяжелых условиях, когда любая другая команда могла бы развалиться и начать винить друг друга. Однако мы сплотились и должны были забивать шесть или семь голов", — цитирует Артету Sky Sports.
21.03.2021 23:00
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Последние комментарии:
может забрать кубок европы
вот все ахуеют))
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Та Холдинг тот ещё привоз и без первого паса к сожалению.
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луиза,мари и джаку на органы,от них пользы ноль,тока привозы,Чемберс порадовал ну и Холдингу нужно дать шанс поиграть.Пока что вся игра держится на 4-5 игроков,остальные шлак
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Второй гол конечно жуткий фейл от защиты ..ладно хоть научились забивать больше одного гола ..Холдинга жалко, что маринуют еще ..по мне так лучше вместо Луиза его бы
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