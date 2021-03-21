"Лестер" выбил "Юнайтед" из Кубка Англии

Устав от разочарований в полуфиналах, на сей раз "Манчестер Юнайтед" решил туда даже не выходить и проиграл матч 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" со счетом 3:1.

Нельзя сказать, что "красные дьяволы" плохо начали матч, однако "лисы" смотрелись опаснее, играя резко и быстро.



На 17-й минуте защитник "Юнайтед" Харри Магуайр неудачно вынес мяч на Джейми Варди, который тут же пробил с острого угла — Дин Хендерсон сыграл надежно.



В середине первого тайма Магуайр отдал короткую передачу из своей штрафной на Фреда, а тот, оказавшись под прессингом Юри Тилеманса, совершил потерю. Перехватив мяч, Келечи Ихеаначо проскочил мимо Хендерсона и поразил пустые ворота — 1:0.



Пропустив, "дьяволы" стали нагнетать давление. И хотя особых моментов у них не возникало, уже на 38-й минуте счет стал равным. Поль Погба прострелил с левого фланга, Донни Ван де Бек пропустил мяч между ног, а Мейсон Гринвуд в касание пробил из района 11-метровой отметки — 1:1.



Второй тайм "Лестер" начал значительно лучше соперника и на 52-й минуте справедливо вышел вперед. Это Тилеманс взял игру на себя, с Фредом на плечах дошел до линии штрафной и пробил низом — 2:1.



Спустя шесть минут Варди мог хоронить "Юнайтед". Джейми прошел сквозь Магуайра и оказался на убойной позиции в штрафной, но пробил мимо ближнего угла ворот.



У "дьяволов" ничего не получалось, и тогда Оле Гуннар Сульшер произвел четверную замену на 64-й минуте.



Четверная замена оказалась эффектной, однако не сильно эффективной. Гости наладили контроль над мячом, но и только — моментов у них не прибавилось.



А на 78-й минуте все стало окончательно ясно. Позабытый на дальней штанге Ихеаначо головой замкнул подачу Марком Олбрайтоном углового — 3:1.



"Лестер" выиграл и сделал это абсолютно заслуженно. "Юнайтед" почти не имел опасных моментов, за исключением гола Гринвуда, и просто не проявил того же рвения, что и соперник.



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед" — 3:1 (1:1)



Голы: Ихеаначо 24, 78, Тилеманс 62 — Гринвуд 38.



"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Сеюнджю, Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Кастань, Перес (Прат 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури 83).



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Теллес (Шоу 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Диалло 84), Матич (Фернандеш 64), Ван де Бек (Кавани 64), Погба (Мактоминей 64), Мартиаль, Гринвуд.



Предупреждения: Эванс, Олбрайтон — Магуайр, Мактоминей.