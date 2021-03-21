"Лестер" выбил "Юнайтед" из Кубка Англии
Устав от разочарований в полуфиналах, на сей раз "Манчестер Юнайтед" решил туда даже не выходить и проиграл матч 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" со счетом 3:1.
Нельзя сказать, что "красные дьяволы" плохо начали матч, однако "лисы" смотрелись опаснее, играя резко и быстро.
На 17-й минуте защитник "Юнайтед" Харри Магуайр неудачно вынес мяч на Джейми Варди, который тут же пробил с острого угла — Дин Хендерсон сыграл надежно.
В середине первого тайма Магуайр отдал короткую передачу из своей штрафной на Фреда, а тот, оказавшись под прессингом Юри Тилеманса, совершил потерю. Перехватив мяч, Келечи Ихеаначо проскочил мимо Хендерсона и поразил пустые ворота — 1:0.
Пропустив, "дьяволы" стали нагнетать давление. И хотя особых моментов у них не возникало, уже на 38-й минуте счет стал равным. Поль Погба прострелил с левого фланга, Донни Ван де Бек пропустил мяч между ног, а Мейсон Гринвуд в касание пробил из района 11-метровой отметки — 1:1.
Второй тайм "Лестер" начал значительно лучше соперника и на 52-й минуте справедливо вышел вперед. Это Тилеманс взял игру на себя, с Фредом на плечах дошел до линии штрафной и пробил низом — 2:1.
Спустя шесть минут Варди мог хоронить "Юнайтед". Джейми прошел сквозь Магуайра и оказался на убойной позиции в штрафной, но пробил мимо ближнего угла ворот.
У "дьяволов" ничего не получалось, и тогда Оле Гуннар Сульшер произвел четверную замену на 64-й минуте.
Четверная замена оказалась эффектной, однако не сильно эффективной. Гости наладили контроль над мячом, но и только — моментов у них не прибавилось.
А на 78-й минуте все стало окончательно ясно. Позабытый на дальней штанге Ихеаначо головой замкнул подачу Марком Олбрайтоном углового — 3:1.
"Лестер" выиграл и сделал это абсолютно заслуженно. "Юнайтед" почти не имел опасных моментов, за исключением гола Гринвуда, и просто не проявил того же рвения, что и соперник.
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед" — 3:1 (1:1)
Голы: Ихеаначо 24, 78, Тилеманс 62 — Гринвуд 38.
"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Сеюнджю, Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Кастань, Перес (Прат 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури 83).
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Теллес (Шоу 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Диалло 84), Матич (Фернандеш 64), Ван де Бек (Кавани 64), Погба (Мактоминей 64), Мартиаль, Гринвуд.
Предупреждения: Эванс, Олбрайтон — Магуайр, Мактоминей.
21.03.2021 21:55
Просмотров: 1924
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля Лестер лишился шансов на финал
(ответить)
Правильно сделали, что слили ненужный кубок! Красавчик МЮ!!!
(ответить)
Лестер не пидор!))
(ответить)
типичная скамопараша))))
Челси - лестер финал
(ответить)
Челси сегодня был тяжел...уставший
перерыв как нельзя кстати
(ответить)
Сосите хунфеты манки
(ответить)
Луз для шпор походу, уж больно атака слабая кроме одного Кейна никого не вижу
(ответить)
21.03.2021 22:09 #
thegodfather
мю свой трофей уже взяли - 2 раза не проепали пенсам
(ответить)
21.03.2021 22:11 #
thegodfather
лэмпаржа уже 3 месяца как уволили.
проснись
(ответить)
21.03.2021 22:15 #
thegodfather
мать у тебя оттопырилась, когда с твоим батей тебя зачала))
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/84808/?c=1
Исповедь пенса
(ответить)
изи кубок для саута
(ответить)
фу фу фу, есть еще люди на фапле, которые удаляют свои комменты в стыде и сраме.
фу фу фу
(ответить)
Савич просто лютый еплан
(ответить)
Физрук облажался на весь мир :))
(ответить)
Сульшир чётко ведёт команду
(ответить)
21.03.2021 21:00 # удалить
thegodfather
челси-сити
(ответить)
21.03.2021 21:01 # удалить
thegodfather
ваще норм
такой себе финал в полуфинале.
(ответить)
21.03.2021 21:02 #
sausage
)))
Источник: http://fapl.ru/posts/84805/?c=1#c7314722
(ответить)
хорошие кстати матчи в концовке дня.
лион - псж, борьба за титул, за первое место, пусть и локальное.
сосьедад - барса, ну типа барса в гонке, в случае победы. АТМД должен сасат)
(ответить)
еще лигу европы какой-нибудь артета заберет, ну или эмери, и тогда юнайтед уж точно будет всего в нескольких приобретениях от титула
хоть какого-нибудь
(ответить)
Мне стыдно за эту команду, за её игру. Е6аная пидoрская команда
(ответить)
честно говоря я даже рад, что попали на сити.
Это может стать в случае прохода порто, такая себе генеральная репетиция перед полуфиналом лч и надеюсь возможным финалом. Матч с Сити должен показать реальную силу Челси.
Ибо как ни крути АТМД не играющая команда, они на поле вон даже с алавесом мучаются, это не показатель. Да, Тухель обыграл лфк, шпор...но бять это тоже кризисные команды сейчас. Конечно никто не отнимает фактор пропущенных голов, точнее их отсутствия, и на такой игре трофеи и выигрываются. Не пропустил - значит не проебал.
Но...Сити это хорошая проверка. И заебись что она в полуфинале, а не финале.
(ответить)
ну вот и ладненько.
(ответить)
Уровень Сульшера - вялой игрой влезать в топ4 раз за разом. Всё.
На большее он не способен. С ним Юнайтед никогда не сможет сражаться за какой-либо титул.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий