"Лестер" выбил "Юнайтед" из Кубка Англии

Келечи Ихеаначо Устав от разочарований в полуфиналах, на сей раз "Манчестер Юнайтед" решил туда даже не выходить и проиграл матч 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" со счетом 3:1.

Нельзя сказать, что "красные дьяволы" плохо начали матч, однако "лисы" смотрелись опаснее, играя резко и быстро.

На 17-й минуте защитник "Юнайтед" Харри Магуайр неудачно вынес мяч на Джейми Варди, который тут же пробил с острого угла — Дин Хендерсон сыграл надежно.

В середине первого тайма Магуайр отдал короткую передачу из своей штрафной на Фреда, а тот, оказавшись под прессингом Юри Тилеманса, совершил потерю. Перехватив мяч, Келечи Ихеаначо проскочил мимо Хендерсона и поразил пустые ворота — 1:0.

Пропустив, "дьяволы" стали нагнетать давление. И хотя особых моментов у них не возникало, уже на 38-й минуте счет стал равным. Поль Погба прострелил с левого фланга, Донни Ван де Бек пропустил мяч между ног, а Мейсон Гринвуд в касание пробил из района 11-метровой отметки — 1:1.

Второй тайм "Лестер" начал значительно лучше соперника и на 52-й минуте справедливо вышел вперед. Это Тилеманс взял игру на себя, с Фредом на плечах дошел до линии штрафной и пробил низом — 2:1.

Спустя шесть минут Варди мог хоронить "Юнайтед". Джейми прошел сквозь Магуайра и оказался на убойной позиции в штрафной, но пробил мимо ближнего угла ворот.

У "дьяволов" ничего не получалось, и тогда Оле Гуннар Сульшер произвел четверную замену на 64-й минуте.

Четверная замена оказалась эффектной, однако не сильно эффективной. Гости наладили контроль над мячом, но и только — моментов у них не прибавилось.

А на 78-й минуте все стало окончательно ясно. Позабытый на дальней штанге Ихеаначо головой замкнул подачу Марком Олбрайтоном углового — 3:1.

"Лестер" выиграл и сделал это абсолютно заслуженно. "Юнайтед" почти не имел опасных моментов, за исключением гола Гринвуда, и просто не проявил того же рвения, что и соперник.

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед" — 3:1 (1:1)

Голы: Ихеаначо 24, 78, Тилеманс 62 — Гринвуд 38.

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Сеюнджю, Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Кастань, Перес (Прат 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури 83).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Теллес (Шоу 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Диалло 84), Матич (Фернандеш 64), Ван де Бек (Кавани 64), Погба (Мактоминей 64), Мартиаль, Гринвуд.

Предупреждения: Эванс, Олбрайтон — Магуайр, Мактоминей.


Метки Кубок Англии, Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 21:55

Количество просмотров Просмотров: 1924

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 21.03.2021 22:54 # lexa-arsenal
    Бля Лестер лишился шансов на финал

    (ответить)

  2. cleverley88 21.03.2021 22:53 # cleverley88
    Правильно сделали, что слили ненужный кубок! Красавчик МЮ!!!

    (ответить)

  3. dk 21.03.2021 22:50 # dk
    Лестер не пидор!))

    (ответить)

  4. bezviz 21.03.2021 22:49 # bezviz
    типичная скамопараша))))
    Челси - лестер финал

    (ответить)

  5. thegodfather 21.03.2021 22:46 # thegodfather
    Челси сегодня был тяжел...уставший

    перерыв как нельзя кстати

    (ответить)

  6. mansoor 21.03.2021 22:44 # mansoor
    Сосите хунфеты манки

    (ответить)

  7. yamateh 21.03.2021 22:30 # yamateh
    Луз для шпор походу, уж больно атака слабая кроме одного Кейна никого не вижу

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 21.03.2021 22:26 # lexa-arsenal
    21.03.2021 22:09 #
    thegodfather

    мю свой трофей уже взяли - 2 раза не проепали пенсам
    (ответить)

    21.03.2021 22:11 #
    thegodfather

    лэмпаржа уже 3 месяца как уволили.
    проснись
    (ответить)

    21.03.2021 22:15 #
    thegodfather

    мать у тебя оттопырилась, когда с твоим батей тебя зачала))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/84808/?c=1

    Исповедь пенса

    (ответить)

  9. dallaslp 21.03.2021 22:19 # dallaslp
    изи кубок для саута

    (ответить)

  10. thegodfather 21.03.2021 22:19 # thegodfather
    фу фу фу, есть еще люди на фапле, которые удаляют свои комменты в стыде и сраме.
    фу фу фу

    (ответить)

  11. mata05 21.03.2021 22:18 # mata05
    Савич просто лютый еплан

    (ответить)

  12. chelsiukpro 21.03.2021 22:17 # chelsiukpro
    Физрук облажался на весь мир :))

    (ответить)

  13. lexa-arsenal 21.03.2021 22:16 # lexa-arsenal
    Сульшир чётко ведёт команду

    (ответить)

  14. thegodfather 21.03.2021 22:15 # thegodfather
    21.03.2021 21:00 # удалить
    thegodfather

    челси-сити
    (ответить)

    21.03.2021 21:01 # удалить
    thegodfather

    ваще норм

    такой себе финал в полуфинале.
    (ответить)

    21.03.2021 21:02 #
    sausage

    )))

    Источник: http://fapl.ru/posts/84805/?c=1#c7314722

    (ответить)

  15. thegodfather 21.03.2021 22:14 # thegodfather
    хорошие кстати матчи в концовке дня.

    лион - псж, борьба за титул, за первое место, пусть и локальное.

    сосьедад - барса, ну типа барса в гонке, в случае победы. АТМД должен сасат)

    (ответить)

  16. superperez101 21.03.2021 22:12 # superperez101
    еще лигу европы какой-нибудь артета заберет, ну или эмери, и тогда юнайтед уж точно будет всего в нескольких приобретениях от титула

    хоть какого-нибудь

    (ответить)

  17. mufc1994 21.03.2021 22:11 # mufc1994
    Мне стыдно за эту команду, за её игру. Е6аная пидoрская команда

    (ответить)

  18. thegodfather 21.03.2021 22:11 # thegodfather
    честно говоря я даже рад, что попали на сити.
    Это может стать в случае прохода порто, такая себе генеральная репетиция перед полуфиналом лч и надеюсь возможным финалом. Матч с Сити должен показать реальную силу Челси.
    Ибо как ни крути АТМД не играющая команда, они на поле вон даже с алавесом мучаются, это не показатель. Да, Тухель обыграл лфк, шпор...но бять это тоже кризисные команды сейчас. Конечно никто не отнимает фактор пропущенных голов, точнее их отсутствия, и на такой игре трофеи и выигрываются. Не пропустил - значит не проебал.
    Но...Сити это хорошая проверка. И заебись что она в полуфинале, а не финале.

    (ответить)

  19. manutd-20champ 21.03.2021 22:10 # manutd-20champ
    ну вот и ладненько.

    (ответить)

  20. hachidlo 21.03.2021 22:09 # hachidlo
    Уровень Сульшера - вялой игрой влезать в топ4 раз за разом. Всё.
    На большее он не способен. С ним Юнайтед никогда не сможет сражаться за какой-либо титул.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: