В перерыве матча между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.

Победитель указанного матча в следующем раунде сыграет с "Саутгемптоном". В другом полуфинале сразятся "Челси" и действующий победитель турнира "Манчестер Сити".



Добавим, что каждый полуфинал Кубка Англии будет сыгран в один матч, на "Уэмбли". Имена финалистов станут известны в уикенд 17-18 апреля.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



Лестер / Манчестер Юнайтед — Саутгемптон

Челси — Манчестер Сити