Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В перерыве матча между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.
Победитель указанного матча в следующем раунде сыграет с "Саутгемптоном". В другом полуфинале сразятся "Челси" и действующий победитель турнира "Манчестер Сити".
Добавим, что каждый полуфинал Кубка Англии будет сыгран в один матч, на "Уэмбли". Имена финалистов станут известны в уикенд 17-18 апреля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Лестер / Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
Челси — Манчестер Сити
21.03.2021 21:05
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Последние комментарии:
В финале значит Лестер будет коридор победителей делать, неплохо
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ну мс не получил саут, уже гуд.
и для тухеля проверка будет как раз. Все-таки пока идут анбиттеном, и вряд ли что-то поменяется к 17-18 апреля.
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Сити заберет Кубок
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