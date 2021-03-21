Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В перерыве матча между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.

Победитель указанного матча в следующем раунде сыграет с "Саутгемптоном". В другом полуфинале сразятся "Челси" и действующий победитель турнира "Манчестер Сити".

Добавим, что каждый полуфинал Кубка Англии будет сыгран в один матч, на "Уэмбли". Имена финалистов станут известны в уикенд 17-18 апреля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Лестер / Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
Челси — Манчестер Сити


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 21:05

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  1. ry-l 21.03.2021 21:07 # ry-l
    В финале значит Лестер будет коридор победителей делать, неплохо

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  2. thegodfather 21.03.2021 21:06 # thegodfather
    ну мс не получил саут, уже гуд.

    и для тухеля проверка будет как раз. Все-таки пока идут анбиттеном, и вряд ли что-то поменяется к 17-18 апреля.

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  3. staryi-eblan 21.03.2021 21:06 # staryi-eblan
    Сити заберет Кубок

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