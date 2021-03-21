Абрахэм вновь травмировал лодыжку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что у нападающего Тэмми Абрахэма случился еще один рецидив травмы лодыжки.

23-летний Абрахэм неожиданно пропустил победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии в субботу. Оказывается, у Тэмми вновь возникли проблемы с лодыжкой, которая перманентно его беспокоит с конца января.



"Вчера Тэмми прекратил тренировку спустя только пять минут. У него не было шансов попасть в заявку. Более-менее это та же травма, повторная травма, вызванная тренировочным инцидентом в той же области".



"Ему было больно, и он был вынужден завершить тренировку через пять минут", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Также Томас сообщил, что проблемы со здоровьем имеются и у голкипера Эдуара Менди.



"Эдуар Менди не поедет в сборную, потому что ему нужно провести операцию на зубах, и это абсолютно необходимо сделать сейчас", — добавил Тухель.