"Арсенал" отыграл три гола против "Вест Хэма"

Александр Лакасетт "Арсенал" нашел в себе силы отыграть дефицит в три гола и избежать поражения в противостоянии с "Вест Хэмом" — 3:3.

По сравнению с поражением 1:0 от "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вернулись в команду Джесси Лингард и Саид Бенрахма, заменив Марка Нобла и Бена Джонсона.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил место в стартовом составе "канониров" относительно поражения 0:1 от "Олимпиакоса" в Лиге Европы. С первых минут также появились Пабло Мари и Калум Чемберс.

"Арсенал" начал матч, уверенно контролируя мяч и став пристреливаться, а затем пропустил. На 15-й минуте Мичейл Антонио сделал пас с левого края штрафной на подступы к площадке, откуда Лингард вторым касанием неотразимо пробил — 1:0.

Спустя всего две минуты "Вест Хэм" хитро разыграл стандартное положение, и Джаррод Боуэн ударом с правого края штрафной попал между ног Бернду Лено — 2:0.

На 32-й минуте ситуация "канониров" стала просто устрашающей. Антонио пробил головой с отскоком от газона после подачи Владимира Цоуфала, а Томаш Соучек слегка подправил мяч в ворота ногой — 3:0.

Как ни странно, затем "Арсенал" проснулся и концовку тайма провел ударно. На 37-й минуте Александр Лакасетт принял мяч с фланга в районе 11-метровой отметки, а затем пробил с рикошетом, прежде чем его успели накрыть Крейг Доусон с Соучеком — 3:1.

До перерыва еще пару шансов имел Букайо Сака, но в первом случае он не смог пробить Лукаша Фабиански, а во втором мяч пошел мимо.

"Арсенал" продемонстрировал свою неготовность мириться с поражением и с таким же настроем вышел на второй тайм, в самом его начале создав отличный момент, но Исса Диоп вынес мяч с линии ворот.

В конце концов "молотобойцы" дрогнули под этим натиском. На 61-й минуте Чемберс прострелил с правого края штрафной, а Доусон совершил автогол — 3:2.

В своем стремлении забить еще один гол и сравнять счет "канониры" стали слишком рисковать, и пару раз это едва не обернулось бедой. Например, на 76-й минуте только штанга уберегла гостей после удара Антонио с метра.

А на 82-й минуте равновесие все-таки было восстановлено. Это Лакасетт головой на дальней штанге замкнул подачу Николя Пепе — 3:3.

Учитывая динамику матча, "Арсенал", конечно, лучше выглядел в оставшиеся минуты, но уже остепенился и рисковать больше не хотел.

Ценой героических усилий "Арсеналу" удалось найти выход из тяжелейшего положения, однако все эти сложности "канониры" создали себе сами и могут пенять только на себя.

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 19:55

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 21.03.2021 21:20 # roberto-89
    Там манков по кругу пустили ухехехехехехееххехехехехехехе Походу не отскочат манки ухехехехехехехехеехехехе

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  2. lancerlancer1 21.03.2021 21:18 # lancerlancer1
    пора выпускать туркестанскую крысу насасывать на пеналь, ипать

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  3. thegodfather 21.03.2021 21:16 # thegodfather
    варди люто простил куколд юнайтед

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  4. brown-ale 21.03.2021 21:13 # brown-ale
    Кто там из экспертов Фреда недавно критиковал? Как в воду глядел.

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  5. lancerlancer1 21.03.2021 21:11 # lancerlancer1
    Фрэди, еще какой дырявый

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  6. thegodfather 21.03.2021 21:10 # thegodfather
    мю опять сасаит, камн красиво))))

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  7. thegodfather 21.03.2021 21:08 # thegodfather
    стоит теперь притопить за лестер.

    лестер-саут
    челси-мс

    красиво.

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  8. thegodfather 21.03.2021 21:00 # thegodfather
    челси-сити

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  9. mrchuk 21.03.2021 20:54 # mrchuk
    Сейчас МС опять Саутгемптон получит

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  10. narcot 21.03.2021 20:43 # narcot
    21.03.2021 15:49 #
    reams

    ВХ сча топово катает и могут быть проблемы, но учитывая кто хозяин в Лондоне, то
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    Источник: http://fapl.ru/posts/84790/?c=1#c7314325

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  11. thegodfather 21.03.2021 20:40 # thegodfather
    у мю магия на выезде забить с любых шаровых моментов)
    особняком как ща помню матч с псж)

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  12. januzaj00 21.03.2021 20:40 # januzaj00
    Пенсы, под шконарь. Это вам не Шеффилд обыгрывать

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  13. imf-tau 21.03.2021 20:38 # imf-tau
    Молорики, Лестер надо укатывать.

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  14. reams 21.03.2021 20:38 # reams
    ветка унижения завистников Арсенала, хех, неплохо их желтенькой поливают ))

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  15. gunars 21.03.2021 20:34 # gunars
    гпенсы нехило горят)

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  16. thegodfather 21.03.2021 20:24 # thegodfather
    мю сасаит)

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  17. geniusss 21.03.2021 20:23 # geniusss
    Онлайн жеребьёвка КА.
    https://www.youtube.com/watch?v=qgYv63lxkb4

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  18. lancerlancer1 21.03.2021 20:16 # lancerlancer1
    зафиксирована аномальная нестабильность отряда передастов!
    пожалуй лучше переждать в отдалении..

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  19. arsfann 21.03.2021 20:15 # arsfann
    Выиграть смогли бы,однако луизы с марими и джаками у нас в составе так что ничья справедливой результат. Лака заслуживает быть кэпом вместо Обамы,он не о чём вообще,,ну а Эдегора надо брать обеими руками из Реала

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  20. yamateh 21.03.2021 20:13 # yamateh
    По заказу молодцы гг. Артета гений

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