"Арсенал" отыграл три гола против "Вест Хэма"

"Арсенал" нашел в себе силы отыграть дефицит в три гола и избежать поражения в противостоянии с "Вест Хэмом" — 3:3.

По сравнению с поражением 1:0 от "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вернулись в команду Джесси Лингард и Саид Бенрахма, заменив Марка Нобла и Бена Джонсона.



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил место в стартовом составе "канониров" относительно поражения 0:1 от "Олимпиакоса" в Лиге Европы. С первых минут также появились Пабло Мари и Калум Чемберс.



"Арсенал" начал матч, уверенно контролируя мяч и став пристреливаться, а затем пропустил. На 15-й минуте Мичейл Антонио сделал пас с левого края штрафной на подступы к площадке, откуда Лингард вторым касанием неотразимо пробил — 1:0.



Спустя всего две минуты "Вест Хэм" хитро разыграл стандартное положение, и Джаррод Боуэн ударом с правого края штрафной попал между ног Бернду Лено — 2:0.



На 32-й минуте ситуация "канониров" стала просто устрашающей. Антонио пробил головой с отскоком от газона после подачи Владимира Цоуфала, а Томаш Соучек слегка подправил мяч в ворота ногой — 3:0.



Как ни странно, затем "Арсенал" проснулся и концовку тайма провел ударно. На 37-й минуте Александр Лакасетт принял мяч с фланга в районе 11-метровой отметки, а затем пробил с рикошетом, прежде чем его успели накрыть Крейг Доусон с Соучеком — 3:1.



До перерыва еще пару шансов имел Букайо Сака, но в первом случае он не смог пробить Лукаша Фабиански, а во втором мяч пошел мимо.



"Арсенал" продемонстрировал свою неготовность мириться с поражением и с таким же настроем вышел на второй тайм, в самом его начале создав отличный момент, но Исса Диоп вынес мяч с линии ворот.



В конце концов "молотобойцы" дрогнули под этим натиском. На 61-й минуте Чемберс прострелил с правого края штрафной, а Доусон совершил автогол — 3:2.



В своем стремлении забить еще один гол и сравнять счет "канониры" стали слишком рисковать, и пару раз это едва не обернулось бедой. Например, на 76-й минуте только штанга уберегла гостей после удара Антонио с метра.



А на 82-й минуте равновесие все-таки было восстановлено. Это Лакасетт головой на дальней штанге замкнул подачу Николя Пепе — 3:3.



Учитывая динамику матча, "Арсенал", конечно, лучше выглядел в оставшиеся минуты, но уже остепенился и рисковать больше не хотел.



Ценой героических усилий "Арсеналу" удалось найти выход из тяжелейшего положения, однако все эти сложности "канониры" создали себе сами и могут пенять только на себя.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче