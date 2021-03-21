"Арсенал" отыграл три гола против "Вест Хэма"
"Арсенал" нашел в себе силы отыграть дефицит в три гола и избежать поражения в противостоянии с "Вест Хэмом" — 3:3.
По сравнению с поражением 1:0 от "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения. Вернулись в команду Джесси Лингард и Саид Бенрахма, заменив Марка Нобла и Бена Джонсона.
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил место в стартовом составе "канониров" относительно поражения 0:1 от "Олимпиакоса" в Лиге Европы. С первых минут также появились Пабло Мари и Калум Чемберс.
"Арсенал" начал матч, уверенно контролируя мяч и став пристреливаться, а затем пропустил. На 15-й минуте Мичейл Антонио сделал пас с левого края штрафной на подступы к площадке, откуда Лингард вторым касанием неотразимо пробил — 1:0.
Спустя всего две минуты "Вест Хэм" хитро разыграл стандартное положение, и Джаррод Боуэн ударом с правого края штрафной попал между ног Бернду Лено — 2:0.
На 32-й минуте ситуация "канониров" стала просто устрашающей. Антонио пробил головой с отскоком от газона после подачи Владимира Цоуфала, а Томаш Соучек слегка подправил мяч в ворота ногой — 3:0.
Как ни странно, затем "Арсенал" проснулся и концовку тайма провел ударно. На 37-й минуте Александр Лакасетт принял мяч с фланга в районе 11-метровой отметки, а затем пробил с рикошетом, прежде чем его успели накрыть Крейг Доусон с Соучеком — 3:1.
До перерыва еще пару шансов имел Букайо Сака, но в первом случае он не смог пробить Лукаша Фабиански, а во втором мяч пошел мимо.
"Арсенал" продемонстрировал свою неготовность мириться с поражением и с таким же настроем вышел на второй тайм, в самом его начале создав отличный момент, но Исса Диоп вынес мяч с линии ворот.
В конце концов "молотобойцы" дрогнули под этим натиском. На 61-й минуте Чемберс прострелил с правого края штрафной, а Доусон совершил автогол — 3:2.
В своем стремлении забить еще один гол и сравнять счет "канониры" стали слишком рисковать, и пару раз это едва не обернулось бедой. Например, на 76-й минуте только штанга уберегла гостей после удара Антонио с метра.
А на 82-й минуте равновесие все-таки было восстановлено. Это Лакасетт головой на дальней штанге замкнул подачу Николя Пепе — 3:3.
Учитывая динамику матча, "Арсенал", конечно, лучше выглядел в оставшиеся минуты, но уже остепенился и рисковать больше не хотел.
Ценой героических усилий "Арсеналу" удалось найти выход из тяжелейшего положения, однако все эти сложности "канониры" создали себе сами и могут пенять только на себя.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
21.03.2021 19:55
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Последние комментарии:
Там манков по кругу пустили ухехехехехехееххехехехехехехе Походу не отскочат манки ухехехехехехехехеехехехе
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пора выпускать туркестанскую крысу насасывать на пеналь, ипать
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варди люто простил куколд юнайтед
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Кто там из экспертов Фреда недавно критиковал? Как в воду глядел.
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Фрэди, еще какой дырявый
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мю опять сасаит, камн красиво))))
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стоит теперь притопить за лестер.
лестер-саут
челси-мс
красиво.
(ответить)
челси-сити
(ответить)
Сейчас МС опять Саутгемптон получит
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21.03.2021 15:49 #
reams
ВХ сча топово катает и могут быть проблемы, но учитывая кто хозяин в Лондоне, то
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Источник: http://fapl.ru/posts/84790/?c=1#c7314325
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у мю магия на выезде забить с любых шаровых моментов)
особняком как ща помню матч с псж)
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Пенсы, под шконарь. Это вам не Шеффилд обыгрывать
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Молорики, Лестер надо укатывать.
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ветка унижения завистников Арсенала, хех, неплохо их желтенькой поливают ))
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гпенсы нехило горят)
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мю сасаит)
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Онлайн жеребьёвка КА.
https://www.youtube.com/watch?v=qgYv63lxkb4
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зафиксирована аномальная нестабильность отряда передастов!
пожалуй лучше переждать в отдалении..
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Выиграть смогли бы,однако луизы с марими и джаками у нас в составе так что ничья справедливой результат. Лака заслуживает быть кэпом вместо Обамы,он не о чём вообще,,ну а Эдегора надо брать обеими руками из Реала
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По заказу молодцы гг. Артета гений
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