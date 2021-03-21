Харри Кейн хочет уйти из "Тоттенхэма"
Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнстейн заявил, что нападающий Харри Кейн хочет покинуть "Тоттенхэм".
В минувший четверг Кейн испытал настоящее унижение, вылетев со "шпорами" из Лиги Европы. Очередная возможность выиграть трофей ускользнула от Харри.
Орнстейн, известный своей инсайдерской информацией, чувствует, что Кейн не хочет оставаться в "Тоттенхэме", однако Харри будет чрезвычайно сложно покинуть Северный Лондон.
"Я разговариваю со многими людьми из футбола, и они сходятся во мнении, что Кейн хотел бы уйти из "Тоттенхэма".
"Однако он не скажет этого на публику, ведь он капитан. Он очень сосредоточен на клубе, пока находится здесь, но он хочет уйти и выигрывать трофеи".
"Что касается его публичных высказываний, то ранее он невероятно ясно выразился о том, что хочет выиграть много трофеев, крупнейших трофеев в футболе, и совсем не похоже на то, что это возможно в "Тоттенхэме". Думаю, он будет открыт к трансферу".
"Однако это крайне маловероятно, потому что Даниэль Леви затребует астрономическую сумму за него".
"Были слухи, что Даниэль Леви даже не собирается рассматривать предложения менее 120 миллионов фунтов, и, конечно, у Кейна есть контракт до 2024 года", — сообщил Орнстейн в воскресном эфире Sky Sports.
21.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
Бл@ я не могу понять, если парень хочет в Топ клуб, то тогда почему подписывает контракты епты
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Кейна есть контракт до 2024 года
Источник: http://fapl.ru/posts/84804/?c=1#c7314586
хахаха лошара сгниет у бестрофейника петунхема
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В Сити КОРОЛЯМ!
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Перейдет в МЮ и развалит их
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Можно к пенсам вместо абрахама
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В мю его!
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Щас бы подписывать долгосрочный контракт в ттх и хотеть уйти.
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Перейдет в Челси и обоссыт один Азерский еблет!
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Да попал в рабство Леви... заканчивался бы контрак через годик так прижал бы еврея на транфер ..ну или до играл бы до конца контракта. Тепеиь хер знает сможет уити вообще из курятника
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"В минувший четверг Кейн испытал настоящее унижение"
Может перейти в Ливерпул, если понравились ощущения.
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