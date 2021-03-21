Харри Кейн хочет уйти из "Тоттенхэма"

Харри Кейн Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнстейн заявил, что нападающий Харри Кейн хочет покинуть "Тоттенхэм".

В минувший четверг Кейн испытал настоящее унижение, вылетев со "шпорами" из Лиги Европы. Очередная возможность выиграть трофей ускользнула от Харри.

Орнстейн, известный своей инсайдерской информацией, чувствует, что Кейн не хочет оставаться в "Тоттенхэме", однако Харри будет чрезвычайно сложно покинуть Северный Лондон.

"Я разговариваю со многими людьми из футбола, и они сходятся во мнении, что Кейн хотел бы уйти из "Тоттенхэма".

"Однако он не скажет этого на публику, ведь он капитан. Он очень сосредоточен на клубе, пока находится здесь, но он хочет уйти и выигрывать трофеи".

"Что касается его публичных высказываний, то ранее он невероятно ясно выразился о том, что хочет выиграть много трофеев, крупнейших трофеев в футболе, и совсем не похоже на то, что это возможно в "Тоттенхэме". Думаю, он будет открыт к трансферу".

"Однако это крайне маловероятно, потому что Даниэль Леви затребует астрономическую сумму за него".

"Были слухи, что Даниэль Леви даже не собирается рассматривать предложения менее 120 миллионов фунтов, и, конечно, у Кейна есть контракт до 2024 года", — сообщил Орнстейн в воскресном эфире Sky Sports.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 21.03.2021 19:43 # mansoor
    Бл@ я не могу понять, если парень хочет в Топ клуб, то тогда почему подписывает контракты епты

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  2. gandalf 21.03.2021 19:40 # gandalf
    Кейна есть контракт до 2024 года

    Источник: http://fapl.ru/posts/84804/?c=1#c7314586

    хахаха лошара сгниет у бестрофейника петунхема

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  3. gandalf 21.03.2021 19:39 # gandalf
    В Сити КОРОЛЯМ!

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  4. alexander-arnold 21.03.2021 19:36 # alexander-arnold
    Перейдет в МЮ и развалит их

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  5. j-silver 21.03.2021 19:32 # j-silver
    Можно к пенсам вместо абрахама

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  6. chelsea-69 21.03.2021 19:16 # chelsea-69
    В мю его!

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  7. gerrard08 21.03.2021 19:10 # gerrard08
    Щас бы подписывать долгосрочный контракт в ттх и хотеть уйти.

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  8. jirrort 21.03.2021 19:04 # jirrort
    Перейдет в Челси и обоссыт один Азерский еблет!Пользователь получил предупреждение

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  9. chelsiukpro 21.03.2021 19:04 # chelsiukpro
    Да попал в рабство Леви... заканчивался бы контрак через годик так прижал бы еврея на транфер ..ну или до играл бы до конца контракта. Тепеиь хер знает сможет уити вообще из курятника

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  10. true-manc 21.03.2021 19:03 # true-manc
    "В минувший четверг Кейн испытал настоящее унижение"

    Может перейти в Ливерпул, если понравились ощущения.

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