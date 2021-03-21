"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии
Очередным полуфиналистом Кубка Англии стал "Челси", переигравший "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.
Огрызнувшись парой ударов в самом начале матча, "клинки" ушли в глухую оборону и полностью отдали мяч под контроль сопернику.
"Синие" пытались нагнетать давление, но ни моментов, ни ударов у них не было. "Шеффилд Юнайтед" довольно неплохо держал оборону, без проблем справляясь с бестолковыми прострелами.
Тем не менее, именно один из таких прострелов на удачу привел к голу. В середине первого тайма хозяева неудачно разыграли угловой, но Бен Чилуэлл вернул мяч в штрафную диагональной передачей в гущу игроков, а Оливер Норвуд срезал его в свои ворота — 1:0.
Дальше игра продолжалась по прежнему сценарию. "Челси" все так же владел мячом, но опасных моментов не создавал, по воротам почти не бил.
Уже во втором тайме гости стали потихоньку раскрываться и на 67-й минуте внезапно создали убойный момент. Джон Лундстрем выполнил подачу с правого фланга во вратарскую, где Дэвид Макголдрик бил головой, но непостижимым образом промахнулся.
Практически в следующей атаке Оли Макберни нанес удар с подступов к штрафной площади — Кепа Аррисабалага выручил свою команду.
"Клинки" ожили, однако их всплеск продолжался недолго. В концовке матча "синие" постарались засушить игру — лишь Риан Брюстер в компенсированное время слегка пощекотал нервы, пробив мимо, в ответ на что Хаким Зийеш завершил контратаку своей команды, использовав для этого два касания — 2:0.
"Челси" снова победил и снова не пропустил, хотя эту победу легкой не назовешь, учитывая мизерное количество созданных "синими" моментов и упущенный Макголдриком шанс. Тем не менее, это кубковый матч, где важен лишь результат.
"Челси" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:0 (1:0)
Голы: Норвуд 24 (авт), Зийеш 90.
"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Аспиликуэта 63), Эмерсон, Хадсон-Одои (Хаверц 72), Ковачич, Гилмор (Зийеш 72), Чилуэлл, Маунт, Пулишич (Канте 83), Жиру (Джеймс 63).
"Шеффилд Юнайтед": Рамсдейл, Болдок, Ягиелка, Стивенс, Осборн, Богл (Муссе 90), Лундстрем, Норвуд (Брюстер 79), Флек, Макголдрик, Макберни (Берк 75).
21.03.2021 18:25
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Последние комментарии:
Че - т вроде Арсенал сыграл вничью, а обоссан фанаты Челси.
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Артета Гений.
Трухель из синей помойки никогда бы так не камбекнулся. Разве что поставил автобус чтобы не пропустить ещё больше
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ну че глиномесы синие, где голос из под шконаря????
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после такого вхю и поплыть в чемпе может, но с другой стороны для англии от них все равно толку в еврокубках не будет
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21.03.2021 18:40 # удалить
alexomck
а, не, походу фарт ВХ закончился, ща канониры им навтыкают
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Источник: http://fapl.ru/posts/84790/?c=1#c7314513
:)
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Победа и у меня проходит победа Арса с кф 34
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Гейгуннерасты ща попрут из-под шконаря)
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Сосатььььььььь членисосы
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Ляказеттт уахахахахахаэээ
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Очень жаль,что не удастся удержать Одегора((
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В рот е6ал калониров
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Короче любой результат сейчас в пользу лфк
Камон Челси, Камооон!!!
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Короли
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Нужен 3-3
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Уепки заднеприводные напрягитесь для ничейки
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Паласх вылез из пещерки
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Писец ортета жепу нажрал на арсенальской зпшке, у пепа на подсосе бегал такой стройный подтянутый.
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Ребзы, Эдегор действительно хорошо играет сегодня? Нет где глянуть, точнее сейчас ограничен в интернете.
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Эдегор ритм поймал. Раздает дай боже.
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Давайте поддержим Арсенал!
Верим в камбэк
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