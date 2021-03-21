"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии

Очередным полуфиналистом Кубка Англии стал "Челси", переигравший "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.

Огрызнувшись парой ударов в самом начале матча, "клинки" ушли в глухую оборону и полностью отдали мяч под контроль сопернику.



"Синие" пытались нагнетать давление, но ни моментов, ни ударов у них не было. "Шеффилд Юнайтед" довольно неплохо держал оборону, без проблем справляясь с бестолковыми прострелами.



Тем не менее, именно один из таких прострелов на удачу привел к голу. В середине первого тайма хозяева неудачно разыграли угловой, но Бен Чилуэлл вернул мяч в штрафную диагональной передачей в гущу игроков, а Оливер Норвуд срезал его в свои ворота — 1:0.



Дальше игра продолжалась по прежнему сценарию. "Челси" все так же владел мячом, но опасных моментов не создавал, по воротам почти не бил.



Уже во втором тайме гости стали потихоньку раскрываться и на 67-й минуте внезапно создали убойный момент. Джон Лундстрем выполнил подачу с правого фланга во вратарскую, где Дэвид Макголдрик бил головой, но непостижимым образом промахнулся.



Практически в следующей атаке Оли Макберни нанес удар с подступов к штрафной площади — Кепа Аррисабалага выручил свою команду.



"Клинки" ожили, однако их всплеск продолжался недолго. В концовке матча "синие" постарались засушить игру — лишь Риан Брюстер в компенсированное время слегка пощекотал нервы, пробив мимо, в ответ на что Хаким Зийеш завершил контратаку своей команды, использовав для этого два касания — 2:0.



"Челси" снова победил и снова не пропустил, хотя эту победу легкой не назовешь, учитывая мизерное количество созданных "синими" моментов и упущенный Макголдриком шанс. Тем не менее, это кубковый матч, где важен лишь результат.



"Челси" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:0 (1:0)



Голы: Норвуд 24 (авт), Зийеш 90.



"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Аспиликуэта 63), Эмерсон, Хадсон-Одои (Хаверц 72), Ковачич, Гилмор (Зийеш 72), Чилуэлл, Маунт, Пулишич (Канте 83), Жиру (Джеймс 63).



"Шеффилд Юнайтед": Рамсдейл, Болдок, Ягиелка, Стивенс, Осборн, Богл (Муссе 90), Лундстрем, Норвуд (Брюстер 79), Флек, Макголдрик, Макберни (Берк 75).