"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии

Челси Очередным полуфиналистом Кубка Англии стал "Челси", переигравший "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.

Огрызнувшись парой ударов в самом начале матча, "клинки" ушли в глухую оборону и полностью отдали мяч под контроль сопернику.

"Синие" пытались нагнетать давление, но ни моментов, ни ударов у них не было. "Шеффилд Юнайтед" довольно неплохо держал оборону, без проблем справляясь с бестолковыми прострелами.

Тем не менее, именно один из таких прострелов на удачу привел к голу. В середине первого тайма хозяева неудачно разыграли угловой, но Бен Чилуэлл вернул мяч в штрафную диагональной передачей в гущу игроков, а Оливер Норвуд срезал его в свои ворота — 1:0.

Дальше игра продолжалась по прежнему сценарию. "Челси" все так же владел мячом, но опасных моментов не создавал, по воротам почти не бил.

Уже во втором тайме гости стали потихоньку раскрываться и на 67-й минуте внезапно создали убойный момент. Джон Лундстрем выполнил подачу с правого фланга во вратарскую, где Дэвид Макголдрик бил головой, но непостижимым образом промахнулся.

Практически в следующей атаке Оли Макберни нанес удар с подступов к штрафной площади — Кепа Аррисабалага выручил свою команду.

"Клинки" ожили, однако их всплеск продолжался недолго. В концовке матча "синие" постарались засушить игру — лишь Риан Брюстер в компенсированное время слегка пощекотал нервы, пробив мимо, в ответ на что Хаким Зийеш завершил контратаку своей команды, использовав для этого два касания — 2:0.

"Челси" снова победил и снова не пропустил, хотя эту победу легкой не назовешь, учитывая мизерное количество созданных "синими" моментов и упущенный Макголдриком шанс. Тем не менее, это кубковый матч, где важен лишь результат.

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:0 (1:0)

Голы: Норвуд 24 (авт), Зийеш 90.

"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Аспиликуэта 63), Эмерсон, Хадсон-Одои (Хаверц 72), Ковачич, Гилмор (Зийеш 72), Чилуэлл, Маунт, Пулишич (Канте 83), Жиру (Джеймс 63).

"Шеффилд Юнайтед": Рамсдейл, Болдок, Ягиелка, Стивенс, Осборн, Богл (Муссе 90), Лундстрем, Норвуд (Брюстер 79), Флек, Макголдрик, Макберни (Берк 75).


Метки Кубок Англии, обзор матча, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 18:25

Количество просмотров Просмотров: 2695

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 21.03.2021 19:44 # felix-the-cat
    Че - т вроде Арсенал сыграл вничью, а обоссан фанаты Челси.

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  2. warham 21.03.2021 19:43 # warham
    Артета Гений.
    Трухель из синей помойки никогда бы так не камбекнулся. Разве что поставил автобус чтобы не пропустить ещё больше

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  3. acceptodessa 21.03.2021 19:42 # acceptodessa
    ну че глиномесы синие, где голос из под шконаря????

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  4. liverfun 21.03.2021 19:42 # liverfun
    после такого вхю и поплыть в чемпе может, но с другой стороны для англии от них все равно толку в еврокубках не будет

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  5. alexomck 21.03.2021 19:42 # alexomck
    21.03.2021 18:40 # удалить
    alexomck

    а, не, походу фарт ВХ закончился, ща канониры им навтыкают
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    Источник: http://fapl.ru/posts/84790/?c=1#c7314513

    :)

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  6. warham 21.03.2021 19:42 # warham
    Победа и у меня проходит победа Арса с кф 34

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  7. ruschelsea 21.03.2021 19:41 # ruschelsea
    Гейгуннерасты ща попрут из-под шконаря)

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  8. lordofthefapl 21.03.2021 19:41 # lordofthefapl
    Сосатььььььььь членисосы

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  9. alexander-arnold 21.03.2021 19:41 # alexander-arnold
    Ляказеттт уахахахахахаэээ

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  10. invincible141ars 21.03.2021 19:41 # invincible141ars
    Очень жаль,что не удастся удержать Одегора((

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  11. ruschelsea 21.03.2021 19:40 # ruschelsea
    В рот е6ал калониров

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  12. alexander-arnold 21.03.2021 19:40 # alexander-arnold
    Короче любой результат сейчас в пользу лфк
    Камон Челси, Камооон!!!

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  13. j-silver 21.03.2021 19:39 # j-silver
    Короли

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  14. yamateh 21.03.2021 19:38 # yamateh
    Нужен 3-3

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  15. mata05 21.03.2021 19:38 # mata05
    Уепки заднеприводные напрягитесь для ничейки

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  16. januzaj00 21.03.2021 19:33 # januzaj00
    Паласх вылез из пещерки

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  17. re--animator 21.03.2021 19:31 # re--animator
    Писец ортета жепу нажрал на арсенальской зпшке, у пепа на подсосе бегал такой стройный подтянутый.

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  18. warham 21.03.2021 19:29 # warham
    Ребзы, Эдегор действительно хорошо играет сегодня? Нет где глянуть, точнее сейчас ограничен в интернете.

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  19. easports 21.03.2021 19:28 # easports
    Эдегор ритм поймал. Раздает дай боже.

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  20. alexander-arnold 21.03.2021 19:27 # alexander-arnold
    Давайте поддержим Арсенал!
    Верим в камбэк

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