Сульшер считает, что продажа Эванса была ошибкой

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал своего предшественника Луи Ван Галя за продажу защитника Джонни Эванса.

Эванс успел сыграть более 200 матчей за "Юнайтед", прежде чем родной клуб Джонни продал его в "Вест Бромвич" за 8 миллионов фунтов в 2015 году.



Спустя три года Эванс оказался в "Лестере", где до сих пор демонстрирует футбол высочайшего уровня и в этом сезоне помогает "лисам" удерживать место в топ-4 Премьер-Лиге.



По мнению Сульшера, отказ от Эванса был неправильным решением, и сам Оле Гуннар надеется избежать подобных ошибок.



"Конечно, Джонни Эванс должен был бы оставаться игроком "Манчестер Юнайтед" до сих пор. Но порой футбол заносит тебя в другие места, когда происходит смена тренера".



"Уверен, у Джонни Эванса есть чувства к "Манчестер Юнайтед", а у нас есть чувства к нету. Поэтому приятно

видеть, что он так хорошо выступает. Остается лишь жить дальше".



"Конечно, мы хотим строить команду из местной молодежи — из игроков вроде Джонни Эванса. Я говорю про Мейсона Гринвуда, Скотта Мактоминея, Дина Хендерсона и других, которые не только из этих мест, но и являются первоклассными игроками", — цитирует Сульшера Goal.