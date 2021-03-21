Киран Тирни: "Артета — гений"

Микель Артета и Киран Тирни Крайний защитник "Арсенала" Киран Тирни назвал своего тренера Микеля Артету "гением".

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, однако в раздевалке, как уверяет Тирни, есть ощущение, что команда на правильном пути. По словам Кирана, Артете просто нужно время.

"Мы понимаем, чего он хочет, и у нас хорошее взаимопонимание. Мы становимся лучше с каждой неделей, и я надеюсь, результаты это показывают".

"Так просто не бывает, чтобы у нас все начало получаться в один момент, потому что процесс".

"Наш тренер — гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что все мы обожаем с ним работать, особенно я".

"Я учусь каждый день и благодаря ему увидел футбол в ином свете. Теперь я смотрю на другие команды и обращаю внимание на тактику, потому что он научил меня так мыслить", — сообщил Тирни Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Тирни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 666

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Последние комментарии:




  1. flamic 21.03.2021 17:50 # flamic
    Лютый топарик. Не даром гений

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  2. royal-arsenal 21.03.2021 17:30 # royal-arsenal
    Тирни: Артета - гей.
    Ну Михайло, всему учить надо. Опечатки это твой козырь

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  3. liver-winner 21.03.2021 17:20 # liver-winner
    Зачётное фото

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  4. liverbro 21.03.2021 17:15 # liverbro
    Главное-доминирование!а результат придет:D

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  5. ruschelsea 21.03.2021 17:03 # ruschelsea
    Кукушка хвалит петуха блеать...
    Пздц артета гений яе6у, 10 место в таблице.

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