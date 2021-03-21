Киран Тирни: "Артета — гений"

Крайний защитник "Арсенала" Киран Тирни назвал своего тренера Микеля Артету "гением".

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, однако в раздевалке, как уверяет Тирни, есть ощущение, что команда на правильном пути. По словам Кирана, Артете просто нужно время.



"Мы понимаем, чего он хочет, и у нас хорошее взаимопонимание. Мы становимся лучше с каждой неделей, и я надеюсь, результаты это показывают".



"Так просто не бывает, чтобы у нас все начало получаться в один момент, потому что процесс".



"Наш тренер — гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что все мы обожаем с ним работать, особенно я".



"Я учусь каждый день и благодаря ему увидел футбол в ином свете. Теперь я смотрю на другие команды и обращаю внимание на тактику, потому что он научил меня так мыслить", — сообщил Тирни Sky Sports.