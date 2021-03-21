"Ньюкасл" не собирается увольнять Брюса
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не планирует увольнять главного тренера Стива Брюса.
Накануне вечером подопечные Брюса потерпели поражение 0:3 в гостях у "Брайтона", своего прямого конкурента в борьбе за выживание.
Несмотря на то, что этот матч бы выездным, фанаты "сорок" в третий раз в этом сезоне устроили акцию протеста близ "Сент-Джеймс Парк", и их недовольство объяснимо.
Сейчас "Ньюкасл" находится всего в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги, одержав лишь две победы в 20 последних матчах с учетом всех соревнований.
Тем не менее, как утверждает Sky Sports, Эшли сохраняет веру в Брюса и считает, что смена главного тренера в столь напряженный момент сезона может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому Стив получит возможность исправить ситуацию.
21.03.2021 16:00
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