"Лестер" готов вступить в борьбу за Биссума

"Лестер" готов составить конкуренцию большим клубам в борьбе за полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.

Ранее в этом месяце агент Биссума подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Арсенала", фанатом которого Ив является с детства.



Также 24-летнего малийца, чей контракт истекает через два года, называют возможным преемником Джорджиньо Вейналдума в "Ливерпуле".



Однако Daily Mirror утверждает, что за Биссума собирается побороться и главный тренер "лис" Брендан Роджерс, который считает, что его клуб стал бы идеальным следующим шагом для карьеры Ива.



Роджерс собирается поманить Биссума возможностью играть регулярно. Большим козырем "Лестера" могло бы стать и попадание в Лигу Чемпионов или Лигу Европы.