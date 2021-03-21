Бенитес: "Хочу вернуться как можно скорее"

Рафаэль Бенитес Бывший наставник "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил о своем желании вернуться к работе в Премьер-Лиге как можно скорее.

Бенитес находится без клуба с января, когда из-за обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, он покинул китайский "Далянь Про".

Рафаэль вернулся к семье, которая живет в пригороде Ливерпуля, и сейчас ищет себе новое пристанище. Несмотря на желание поскорее приступить к работе, это должен быть правильный вариант.

"Мой приоритет — Англия. Почему? Очевидно, потому что мне нравится Премьер-Лига, и моя семья живет здесь".

"Мне поступает много предложений из Эмиратов, Соединенных Штатов, Бразилии, Китая, но я хочу остаться в Европе. И я хочу остаться в Англии".

"Если это подходящий вариант, я могу приступить к работе хоть завтра, но в данный момент для меня нет проекта и боеспособной команды, поэтому мы должны подождать".

"Однако я не хочу оставаться без работы. Я хочу вернуться на поле как можно скорее", — сообщил Бенитес The Times.


Метки Бенитес, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 14:00

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  1. danny949494 21.03.2021 14:36 # danny949494
    На фото справа слева: Хююпия, Джеррард, Хендерсон.

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  2. chr1s8rown 21.03.2021 14:20 # chr1s8rown
    Рафа и 3 джон террьери

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  3. ilovemanutd 21.03.2021 14:11 # ilovemanutd
    Совместное фото с Лемпардом

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  4. bezviz 21.03.2021 14:00 # bezviz
    найдите на фото джеррарда

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