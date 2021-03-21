Бенитес: "Хочу вернуться как можно скорее"

Бывший наставник "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил о своем желании вернуться к работе в Премьер-Лиге как можно скорее.

Бенитес находится без клуба с января, когда из-за обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, он покинул китайский "Далянь Про".



Рафаэль вернулся к семье, которая живет в пригороде Ливерпуля, и сейчас ищет себе новое пристанище. Несмотря на желание поскорее приступить к работе, это должен быть правильный вариант.



"Мой приоритет — Англия. Почему? Очевидно, потому что мне нравится Премьер-Лига, и моя семья живет здесь".



"Мне поступает много предложений из Эмиратов, Соединенных Штатов, Бразилии, Китая, но я хочу остаться в Европе. И я хочу остаться в Англии".



"Если это подходящий вариант, я могу приступить к работе хоть завтра, но в данный момент для меня нет проекта и боеспособной команды, поэтому мы должны подождать".



"Однако я не хочу оставаться без работы. Я хочу вернуться на поле как можно скорее", — сообщил Бенитес The Times.