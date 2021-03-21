У Ван Дейка и Клоппа может возникнуть конфликт из-за Евро-2020
У Виргила Ван Дейка может возникнуть конфликт со своим тренером по "Ливерпулю" Юргеном Клоппом на фоне желания защитника принять участие в Чемпионате Европы грядущим летом.
На прошлой неделе рассказывая о ходе восстановления Ван Дейка после операции на крестообразных связках колена, Клопп дал ясно понять, что рассчитывает на возвращение Виргила только в предсезонный период к кампании 2021/22.
Медицинский штаб "Ливерпуля" проделал слишком большую работу за последние пять месяцев, чтобы рисковать Ван Дейком в концовке этого сезона или на Евро-2020.
Однако Daily Mirror, ссылаясь на свои источники в Голландии, утверждает, что Ван Дейк далек от того, чтобы смириться с пропуском Евро-2020, которое стартует в июне. Не исключено, что это будет последнее первенство Европы в карьере защитника, которому грядущим летом исполнится 30.
По информации издания, Клопп и доктора "Ливерпуля" находятся в ужасе от планов Ван Дейка, чья неосмотрительность может быть чревата серьезными последствиями как для команды, так и для самого игрока.
21.03.2021 13:00
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Турнир проводят раз в 4 года, а апл каждый год. Думаю надо обоссать насекомое и ехать на евро
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уволить Клоппа. Ван Дейк как бэ главная звезда, а физруков вокруг и так полно.
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