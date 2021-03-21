Педру Нету заинтересовал "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету.
Приглашение игрока на правое крыло атаки является одним из приоритетов для "Юнайтед" с прошлого лета, когда "красные дьяволы" охотились за Джейдоном Санчо из дортмундской "Боруссии".
Однако Санчо был оценен в сумму свыше 100 миллионов фунтов, что заставляет клуб с "Олд Траффорд" искать альтернативные варианты, и одним из таковых как раз является Нету.
Педру является лучшим игроком "Вулверхэмптона" в этом сезоне — раскрыться 21-летнему португальцу во многом помог отъезд в "Ливерпуль" Диогу Жоты.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" мог подписать Нету практически бесплатно в 2016 году, когда Педру, будучи юниором "Браги", приезжал в Каррингтон на просмотр.
В августе 2019 Нету обошелся "волкам" в 16 миллионов фунтов. В случае продажи Педру грядущим летом клуб с "Молинью" сможет заработать около 50 млн. фунтов.
Добавим, что в этом сезоне Нету забил пять голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
21.03.2021 12:00
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- Здравствуйте, а можно Педру?
- А его Нету.
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