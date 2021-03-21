Вейналдум договорился о переходе в "Барселону"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум согласовал предварительный контракт с "Барселоной".

Вейналдум находился на радаре у "Барселоны" с августа, когда каталонский клуб назначил своим главным тренером Рональда Кумана, с которым Джорджиньо довелось поработать в сборной Голландии.

Однако финансовый кризис, в которой находилась и до сих пор находится "Барселона", тогда помешал переезду Вейналдума на "Ноу Камп".

С тех пор Вейналдум так и не договорился с "Ливерпулем" о новом контракте, и теперь "Барселона" сможет подписать 30-летнего полузащитника свободным агентом, не выплачивая компенсацию "красным".

По информации The Times, Вейналдум уже договорился с "Барселоной" и станет первым новичком испанского гранда после возвращения Жоана Лапорты на должность президента клуба.


Метки Барселона, Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2021 11:00

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  1. sausage 21.03.2021 11:09 # sausage
    Печально. Нужен новый полузащитник-универсал. Тиаго пока не впечатляет, Милнер, хоть и по-прежнему железный, но явно ржавеет, кэп тоже не молодеет, Кёртис Джонс норм, прогрессирует, но одного его мало. Остальные оксы, шаки, кейты - не уровень.

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