Вейналдум договорился о переходе в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум согласовал предварительный контракт с "Барселоной".

Вейналдум находился на радаре у "Барселоны" с августа, когда каталонский клуб назначил своим главным тренером Рональда Кумана, с которым Джорджиньо довелось поработать в сборной Голландии.



Однако финансовый кризис, в которой находилась и до сих пор находится "Барселона", тогда помешал переезду Вейналдума на "Ноу Камп".



С тех пор Вейналдум так и не договорился с "Ливерпулем" о новом контракте, и теперь "Барселона" сможет подписать 30-летнего полузащитника свободным агентом, не выплачивая компенсацию "красным".



По информации The Times, Вейналдум уже договорился с "Барселоной" и станет первым новичком испанского гранда после возвращения Жоана Лапорты на должность президента клуба.