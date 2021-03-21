Барнс уверен, что Клопп еще раз выиграет Премьер-Лигу с "Ливерпулем"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс уверен, что главный тренер "красных" Юрген Клопп еще раз выиграет Премьер-Лигу, прежде чем покинет мерсисайдский клуб.

Недавняя серия из шести домашних поражений кряду породила слухи о возможном уходе Клоппа, однако Барнс не думает, что Юрген оставит "Ливерпуль" в такой ситуации.



Барнс ожидает, что Клопп полностью отработает свой контракт и в течение этого времени повторит успех прошлого сезона.



"Если Юрген Клопп не будет спешить с уходом из "Ливерпуля", он выиграет еще один титул Премьер-Лиги с "Ливерпулем". Я уверен насчет этого".



"Если он все еще будет здесь в следующем сезоне, он определенно составит конкуренцию "Манчестер Сити".



"Его контракт истекает в 2024 году, поэтому у нас будет еще три года, чтобы Клопп выиграл второй титул Премьер-Лиги для "Ливерпуля".



"Возможно, это случится в конце его контракта или в конце сезона, но Клопп определенно не захочет покинуть "Ливерпуль" при нынешних обстоятельствах".



"Даже если в следующем сезоне команда прибавит, но ничего не выиграет, я не думаю, что он будет чувствовать необходимость покинуть клуб".



"Он чувствует, что у него осталось здесь незаконченное дело. И даже если ему захочется уйти, он этого не сделает при текущих обстоятельствах", — цитирует Барнса Daily Mail.