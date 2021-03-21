Смит-Роу рассказал, почему его не взяли в "Челси"

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу назвал причину, почему в свое время его не взяли в академию "Челси".

В этом сезоне Смит-Роу совершил настоящий прорыв в своем развитии, сыграв уже 22 матча за "канониров", хотя за все время до этого сезона — лишь 12.



На текущей неделе Эмиль, забивший два гола и отдавший шесть результативных передач в этом сезоне, был заслуженно награжден вызовом в молодежную сборную Англии (U-21).



20-летний полузащитник должен быть счастлив, как складывается его карьера, ведь он не только хорошо играет, но и играет за клуб, фанатом которого является.



"Я вырос в Кройдоне и скорее должен был болеть за "Кристал Пэлас", чем за какой-либо другой клуб, но я был фанатом "Арсенала".



"Я был на просмотре в "Челси", и меня не взяли. Как я слышал, меня посчитали недостаточно крупным!"



"Однако "Арсенал" отыскал меня и подобрал. Они проявили гибкость. Они знали, что я живу далеко, и сказали, чтобы я приезжал тренироваться, когда смогу".



"Тоттенхэм" тоже проявлял интерес, но я остался верен "Арсеналу". Это мой клуб", — сообщил Смит-Роу Daily Mail.