Смит: "Моуриньо должен доказать, что не устарел"

Бывший нападающий "Арсенала" и "Лестера" Алан Смит считает, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо должен сильно постараться, чтобы его не списали как устаревшего.

Несмотря на попытку Моуриньо перевести стрелки на своих игроков, к самому Жозе появились большие вопросы после сенсационного поражения 3:0 от загребского "Динамо" в Лиге Европы.



Смит опасается, что теперь в "Тоттенхэме" повторится то, что предшествовало увольнению Моуриньо из "Манчестер Юнайтед". Алан видит в этом большой вызов для Жозе.



"Логично предположить, что методы Моуриньо устарели и что Жозе затмили более молодые тренеры с инновационными методами. Например немецкий отряд из Юргена Клоппа, Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна, которые значительно отличаются от него в плане тренерских стилей и умений работать с людьми".



"Большой вызов для Моуриньо в том, чтобы доказать, что его методы все еще работают в эту эру. Но прежде всего он должен показать на "Вилла Парк", что он может заставить своих игроков собраться и взбодриться".



"Иногда бывает невозможно оправиться от такого рода неудач. Раздевалка дает трещину, и люди начинают искать причины".



"Нечто похожее, как мы слышали, происходило на "Олд Траффорд" в заключительные месяцы Моуриньо там. Следующие несколько недель покажут нам, ожидать ли повторения этого", — пишет Смит в своей колонке в Evening Standard.