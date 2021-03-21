Гвардиола: "34 победы за четыре месяца — одно из наших лучших достижений"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал форму "горожан" в последние четыре месяца одним из лучших своих достижений за все время работы в клубе.

Одержав победу 0:2 над "Эвертоном" и выйдя в полуфинал Кубка Англии, теперь "Сити" может сделать небольшую передышку — впереди международный перерыв.



Гвардиола гордится тем, как его команда выступала с ноября, и надеется сохранить этот невероятный настрой на концовку сезона.



"С предыдущего международного перерыва мы сыграли 39 матчей, одержали 34 победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, одним из которых был выезд к "Порту", когда мы уже вышли в следующую стадию".



"Это зимнее время, и на протяжении четырех месяцев мы играли каждые три дня, для чего требуется невероятная самоотдача. У меня нет слов, чтобы описать это. В этот период мы даже не могли наслаждаться победами, потому что через три дня нас ждал следующий матч".



"Дело не только в тактике и навыках, но также в настрое — ты должен быть готов к каждому матчу. То, что мы сделали, это не просто нечто выдающееся. Это нечто невероятное. Одно из наших лучших достижений вместе за долгое время".



"Конечно, мы еще ничего не выиграли, и мы будем сосредоточены в оставшихся матчах. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти во всех этих соревнованиях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.