30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 марта, двумя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция



В этом календарном году "Вест Хэм" одержал уже восемь побед в Премьер-Лиге — больше только у лидирующего "Манчестер Сити". Особенно хороши "молотобойцы" дома, где они выиграли пять из шести последних матчей чемпионата. "Арсенал" на выезде набрал уже 20 очков в этом сезоне — как за весь прошлый. В каждом из семи последних поединков Премьер-Лиги "канониры" пропускали минимум однажды. "Вест Хэм" выиграл только три из 24 последних домашних встреч с "Арсеналом" в рамках чемпионата.



"Вест Хэм" снова может рассчитывать на Джесси Лингарда, который не играл с "Манчестер Юнайтед" из-за условий своей аренды. Анджело Огбонна, Артур Масуаку, Пабло Форнальс и Андрей Ярмоленко по-прежнему травмированы.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака оправился после растяжения задней поверхности бедра. Виллиан находится под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей.



АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 22:30 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" находится по соседству со своим соперником в таблице, выиграв только один из шести последних матчей Премьер-Лиги. Бирмингемцы забили 27 голов в 13 первых поединках чемпионата и лишь 12 в 14 последних. "Тоттенхэм" посреди недели с позором вылетел из Лиги Европы, а в Премьер-Лиге проиграл четыре из пяти последних выездных матчей. "Шпоры" потерпели уже семь поражений подряд во встречах с командами, которые в данный момент находятся в верхней половине таблицы. "Вилла" может похвастать только одной победой в 19 последних матчах против "Тоттенхэма" во всех соревнованиях (3 ничьи, 15 поражений).



Капитан "Виллы" Джек Грилиш не успевает залечить голень к воскресенью. Бертран Траоре должен быть в порядке.



"Тоттенхэм" будет вынужден обходиться без травмированного Сона Хен Мина и дисквалифицированного Эрика Ламелы.