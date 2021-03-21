"Юнайтед" обсудит новый контракт с Шоу

"Манчестер Юнайтед" готовится пригласить крайнего защитника Люка Шоу к столу переговоров для обсуждения нового контракта.

25-летний Шоу является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера. Люк выступает за "Юнайтед" с 2014 года, но этот сезон с полным правом может назвать лучшим в своей карьере.



Стремительный прогресс Шоу в первую очередь связан с тем, что теперь Люку удается избегать травм, которые мешали ему в предыдущие годы.



Сейчас у Шоу остается два полных года по контракту, который он заключил еще во времена Жозе Моуриньо, однако Daily Mirror утверждает, что Люку отводится важное место в планах Сульшера на будущее, и клуб хочет это зафиксировать с помощью продления сотрудничества.



Ожидается, что новая сделка позволит Шоу приблизиться к самым высокооплачиваемым игрокам "красных дьяволов".