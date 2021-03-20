"Герта" вернет Гендузи в "Арсенал"
"Герта" собирается вернуть полузащитника Маттео Гендузи в "Арсенал" по окончании этого сезона.
Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, на этот сезон Гендузи был отправлен в аренду в Берлин.
Однако Bild утверждает, что "Герта" решила не выкупать Маттео. Клуб Бундеслиги прежде всего недоволен "театральным" поведением 21-летнего француза, которого немецкое издание называет "капризным", "упрямым" и "невнемлющим к советам".
Кроме того, Гендузи потерял место в стартовом составе "Герты" после увольнения Бруно Лаббадиа с поста главного тренера, а также повздорил с партером по команде Матеусом Куньей прямо во время матча.
Daily Mirror добавляет, что Гендузи едва ли получит второй шанс в "Арсенале". Артета постарается избавиться от игрока со столь вздорным характером.
20.03.2021 23:00
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ебобо патлатое.
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"мистер недовольные руки" ©
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