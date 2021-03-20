"Герта" вернет Гендузи в "Арсенал"

"Герта" собирается вернуть полузащитника Маттео Гендузи в "Арсенал" по окончании этого сезона.

Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, на этот сезон Гендузи был отправлен в аренду в Берлин.



Однако Bild утверждает, что "Герта" решила не выкупать Маттео. Клуб Бундеслиги прежде всего недоволен "театральным" поведением 21-летнего француза, которого немецкое издание называет "капризным", "упрямым" и "невнемлющим к советам".



Кроме того, Гендузи потерял место в стартовом составе "Герты" после увольнения Бруно Лаббадиа с поста главного тренера, а также повздорил с партером по команде Матеусом Куньей прямо во время матча.



Daily Mirror добавляет, что Гендузи едва ли получит второй шанс в "Арсенале". Артета постарается избавиться от игрока со столь вздорным характером.