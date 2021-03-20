"Сити" победил "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Два поздних гола в исполнени Илкая Гюдогана и Кевина Де Брюйне позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 0:2 у "Эвертона" и выйти в полуфинал Кубка Англии.
В первом тайме "горожане" превзошли своего соперника в несколько раз по владению мячом, но наиграли лишь на тренировочный удар Рахима Стерлинга с дистанции.
"Ириски" ушли не сильно дальше: лишь неточный удар Ришарлисона через себя и попытка пробить головой Йерри Мины после подачи углового, когда Александр Зинченко остановил мяч на линии ворот.
В начале второго тайма третий голкипер "Эвертона" Жоау Виржиния, вынужденно вставший в ворота первой команды из-за травм Джордана Пикфорда и Робина Ольсена, совершил классный сейв после удара Стерлинга в касание из района 11-метровой отметки.
После перерыва гости определенно активизировались впереди, но стучались в закрытую дверь. Хозяева хорошо оборонялись, хотя им и пришлось пожертвовать атакой ради этого.
Развязка наступила на 84-й минуте, когда Илкай Гюндоган головой добил мяч в ворота после удара Эмерика Лапорта в перекладину из пределов штрафной площади — 0:1.
"Ирискам" терять было уже нечего, однако на последней минуте они получили быструю атаку на свои ворота, и Кевин Де Брюйне, поучаствовавший и в комбинации с первым голом, хладнокровно поразил цель — 0:2.
Решив сыграть от обороны, "Эвертон" был близок тому, чтобы перевести игру в экстра-таймы, а там — возможно, к серии пенальти. Однако "ирискам" слегка не хватило концентрации — настойчивость "Сити" принесла свои плоды.
"Эвертон" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)
Голы: Гюндоган 84, Де Брюйне 90.
"Эвертон": Виржиния, Коулмен, Годфри, Холгейт (Ивоби 87), Мина, Динь, Аллан, Гомеш, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Левин.
"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Диаш, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган (Родри 90), Силва (Махрез 64), Стерлинг (Де Брюйне 80), Фоден, Жезус.
Предупреждения: Аллан, Гомеш — Фернандиньо.
20.03.2021 22:25
Просмотров: 932
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Саутгемптон или Шеффилд на очереди
(ответить)
ГОВНАРИ!!!
(ответить)
чет кажись завтра лестер ебнит мю)
и сульша на выезде все-таки проебет)(
(ответить)
Анчелотти на то и топчик, что может сыграть в свою игру, а может от соперника. Сегодня конечно был второй вариант, немного не дотянули. И пох, что ириски не обостряли и отдали мяч, они реально не давали Сити шансов 85 минут. Но класс игроков сказался. Ришарлисон пздц тупой и мёртвый. Впрочем и Кальверт-Льюин сегодня такой же был.
(ответить)
Сити обосут в полуфинале.
(ответить)
С днем рождения Честер Бенингтон.
Лучший из лучших , мой кумир, моя радость и горесть. Жаль в живую я никогда больше тебя не увижу.
Спасибо за все. Надеюсь там тебе хорошо.
Просто храни LINKIN PARK
(ответить)
Можно поздравлять Сити с завоеванием Кубка Англии после Апл.
Сильнейшая команда в истории Апл под руководством Пепа.
"Непобедимые" Венгера, сильнейший Челси времен 1-го прихода Жозэ, МЮ Фергюсудьяна и картонные Клоппа рядом не валяются с таким убойным Сити. Это не команда, а ....обаная машина для убийств
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Фоден классно развился в такого грамотного игрока, хороший прогресс. Очень быстро вырос в топа. Мяч у него как приклеенный хрен отберешь, резкий бл пздц. А Эве гамно полное дуболомы и Лохарлисон дюпель ниочёмошный, класс команды в целом так себе. Должны были пять шесть мячей пропускать, повезло ещё.
(ответить)
то во что анчи сегодня играл это пиздец
бесит такая хуета.
вот вспоминаю матч против челси...когда лэмпс был, эти хуесосы прессовали, за каждый мчч боролись.
тут без борьбы отдали мяч и ждут когда сити воткнет
ни желания, ни борьбы...никуя.
В чем смысл непонятно... я этого как не понимал, так наверное и не пойму в футболе. Типа перед одной командой жопу рвем, а перед другой рогатку расставляем.
вот просто пиздец...типа боятся в футбол играть, ибо это же о хоспаде великий ман сити с пепой шарлатаной у руля....покуй что там в опорке песок сыпется уже с ферны....мы конечно же сядем в 10 рыл в штрафную и будем просо выбивать мяч и ждать, когда нам все-таки воткнут.
(ответить)
Красавцы!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий