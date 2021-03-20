"Сити" победил "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Два поздних гола в исполнени Илкая Гюдогана и Кевина Де Брюйне позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 0:2 у "Эвертона" и выйти в полуфинал Кубка Англии.

В первом тайме "горожане" превзошли своего соперника в несколько раз по владению мячом, но наиграли лишь на тренировочный удар Рахима Стерлинга с дистанции.



"Ириски" ушли не сильно дальше: лишь неточный удар Ришарлисона через себя и попытка пробить головой Йерри Мины после подачи углового, когда Александр Зинченко остановил мяч на линии ворот.



В начале второго тайма третий голкипер "Эвертона" Жоау Виржиния, вынужденно вставший в ворота первой команды из-за травм Джордана Пикфорда и Робина Ольсена, совершил классный сейв после удара Стерлинга в касание из района 11-метровой отметки.



После перерыва гости определенно активизировались впереди, но стучались в закрытую дверь. Хозяева хорошо оборонялись, хотя им и пришлось пожертвовать атакой ради этого.



Развязка наступила на 84-й минуте, когда Илкай Гюндоган головой добил мяч в ворота после удара Эмерика Лапорта в перекладину из пределов штрафной площади — 0:1.



"Ирискам" терять было уже нечего, однако на последней минуте они получили быструю атаку на свои ворота, и Кевин Де Брюйне, поучаствовавший и в комбинации с первым голом, хладнокровно поразил цель — 0:2.



Решив сыграть от обороны, "Эвертон" был близок тому, чтобы перевести игру в экстра-таймы, а там — возможно, к серии пенальти. Однако "ирискам" слегка не хватило концентрации — настойчивость "Сити" принесла свои плоды.



"Эвертон" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)



Голы: Гюндоган 84, Де Брюйне 90.



"Эвертон": Виржиния, Коулмен, Годфри, Холгейт (Ивоби 87), Мина, Динь, Аллан, Гомеш, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Левин.



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Диаш, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган (Родри 90), Силва (Махрез 64), Стерлинг (Де Брюйне 80), Фоден, Жезус.



Предупреждения: Аллан, Гомеш — Фернандиньо.