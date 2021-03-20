Ван Нистелрой вспомнил, как Фергюсон лишил его возможности выиграть "Золотую бутсу"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой вспомнил, как однажды сэр Алекс Фергюсон лишил его возможности выиграть "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.
Присоединившись к "Юнайтед" в 2001 году, Ван Нистелрой сразу же принялся забивать, однако первый сезон с Руудом "красные дьяволы" завершили в семи очках позади "Арсенала".
В преддверии заключительного тура того сезона Ван Нистелрой на один гол опережал бомбардира "канониров" Тьерри Анри, однако Фергюсон решил сохранить запал Рууда на следующий сезон, раз в этом титул уже упущен.
"Тьерри блистал в Премьер-Лиге, еще когда я выступал за ПСВ. Было тяжело это видеть! Я хотел соперничать с ним и подстегивал себя".
"Также в высшем дивизионе был Алан Ширер как претендент "Золотую бутсу". И в первом же сезоне мне удалось вмешаться в борьбу за эту награду".
"Однако босс оставил меня вне игры на последний матч сезона. Он сказал: "Ты не будешь бороться за "Золотую бутсу" — мы не победили в лиге, и ты вне игры".
"Он отправил меня на трибуны — даже не в запас. У меня даже не было надежды забить! Хотя мне хватило бы одного гола!"
"В тот момент он сделал меня резче. Мы не выиграли трофеев в том году, и он словно говорил: "Ты забиваешь голы, и это нормально, они приносят нам пользу, но ты должен связать их с трофеями". Таков был его посыл".
"Когда он отправил меня на трибуны, я ясно понимал, что уже начинаю следующий сезон. Это было ясно для меня, когда тренер говорит таким образом. Просто он объяснил это своеобразно".
"Я сидел там и проверял, забил ли Тьерри. Он хотел раззадорить меня перед следующим сезоном. Я не хотел отставать от Тьерри", — цитирует Ван Нистелроя Daily Star.
Благодаря своему дублю в заключительном туре того сезона Анри опередил Ван Нистелроя на один гол, однако в следующей кампании Рууд все-таки взял "Золотую бутсу", а "Юнайтед" выиграл Премьер-Лигу.
20.03.2021 22:00
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