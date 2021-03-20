Рюдигер отказался от переговоров о новом контракте до Евро-2020

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер сообщил своему клубу, что не будет обсуждать новый контракт до возвращения с Чемпионата Европы.

Рюдигер восстановил свой статус ключевого игрока команды после назначения Томаса Тухеля главным тренером, после чего клуб выразил желание продлить истекающий в следующем году контракт Антонио.



Лишь на текущей неделе пресса сообщала, что "синие" надеются согласовать новую сделку до отъезда Рюдигера на Евро-2020. В интересах клуба как можно скорее закрыть вопрос с будущим 28-летнего игрока сборной Германии.



Однако у самого Рюдигера другие планы. Как сообщает The Athletic, Антонио не заинтересован в том, чтобы садиться за стол переговоров до своего возвращения с первенства Европы.



Во-первых, Рюдигер не хочет отвлекаться от выступлений за "Челси", который продолжает борьбу в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии.



Во-вторых, Антонио понимает, что, чем меньше остается от его действующего контракта, тем сильнее становится его позиция в переговорах, а хорошее выступление на Евро-2020 только поможет ему получить более выгодные условия.