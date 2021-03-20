Главный тренер "Челси" Томас Тухель утвердил шорт-лист из трех центральных защитников, одного из которых "синие" постараются приобрести грядущим летом.

Несмотря на то, что "Челси" пропустил лишь два гола в 13 матчах при Тухеле, Томас планирует обновить линию обороны своей новой команды грядущим летом.



В первую очередь Тухель собирается привести на "Стэмфорд Бридж" центрального защитника топ-уровня, который бы стал лидером обороны.



Как утверждает The Athletic, в качестве кандидата на столь ответственную роль Тухель рассматривает своего соотечественника Никласа Зюле, которого немецкая пресса сватает к "синим" с момента назначения Томаса.



В "Баварии" 25-летнему Зюле приходится иметь дело с жесточайшей конкуренцией — в этом сезоне Бундеслиги он отметился 14 появлениями в стартовом составе. Но ситуация Никласа может усугубиться в связи с появлением в Мюнхене Дайо Упамекано.



Дополняют шорт-лист "Челси" 21-летний Ибраима Конате из "РБ Лейпциг" и 26-летний Хосе Хименес из "Атлетико". Первый может рассматриваться как вариант больше на перспективу, а у второго за плечами восемь сезонов игры по конспектам Диего Симеоне.