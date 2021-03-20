Тухель утвердил шорт-лист из трех центральных защитников

Никлас Зюле Главный тренер "Челси" Томас Тухель утвердил шорт-лист из трех центральных защитников, одного из которых "синие" постараются приобрести грядущим летом.

Несмотря на то, что "Челси" пропустил лишь два гола в 13 матчах при Тухеле, Томас планирует обновить линию обороны своей новой команды грядущим летом.

В первую очередь Тухель собирается привести на "Стэмфорд Бридж" центрального защитника топ-уровня, который бы стал лидером обороны.

Как утверждает The Athletic, в качестве кандидата на столь ответственную роль Тухель рассматривает своего соотечественника Никласа Зюле, которого немецкая пресса сватает к "синим" с момента назначения Томаса.

В "Баварии" 25-летнему Зюле приходится иметь дело с жесточайшей конкуренцией — в этом сезоне Бундеслиги он отметился 14 появлениями в стартовом составе. Но ситуация Никласа может усугубиться в связи с появлением в Мюнхене Дайо Упамекано.

Дополняют шорт-лист "Челси" 21-летний Ибраима Конате из "РБ Лейпциг" и 26-летний Хосе Хименес из "Атлетико". Первый может рассматриваться как вариант больше на перспективу, а у второго за плечами восемь сезонов игры по конспектам Диего Симеоне.


Метки Атлетико, Бавария, Зюле, Конате, РБ Лейпциг, Тухель, Хименес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2021 20:00

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  1. chelsiukpro 20.03.2021 20:25 # chelsiukpro
    Ну лидер это Рюди когда не играет Сильва. В принципе не очень поиму зачем защитник? Сильва еще на год контракт, Рюди, Зума, Кристина... да и Аспи может в центре сыграть.

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  2. staryi-eblan 20.03.2021 20:24 # staryi-eblan
    Зюле - огромный и медленный ШКАФина. Такой хорош при угловых, но в ситуации "1vs.1" его будут обходить

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  3. sausage 20.03.2021 20:24 # sausage
    Упамекано - это скорее замена Алабе, а Зюле может играть и правого цз и правого крайнего. Играет достаточно часто и что-то я сомневаюсь, что он горит желанием уйти и что Бавария горазда его отпустить.

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  4. makeewadim 20.03.2021 20:17 # makeewadim
    Зачем? Он их теренировал ранее?? Почему так уверен?? Будет аналогичная ситуация как с лэмпсом

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  5. superperez101 20.03.2021 20:03 # superperez101
    как тренер челси может строить далеко идущие планы?
    парадокс

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