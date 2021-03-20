Гвардиола рассказал, как Анчелотти помог ему стать тренером

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, насколько он благодарен Карло Анчелотти, который помог ему совершить переход от игрока к тренеру.

В субботу Гвардиола и Анчелотти сразятся за путевку в полуфинал Кубка Англии. Это будет встреча двух старых знакомых, причем Хосеп воспринимает Карло как своего учителя.



В свое время, когда Гвардиола только постигал азы тренерской профессии, Анчелотти пригласил Хосепа в "Милан", и каталонец безмерно благодарен за это.



"Я не знаю, как много лет он уже тренирует. Но он побывал в некоторых из лучших клубов Европы: "Реале", ПСЖ, "Челси", "Милане", "Ювентусе", "Наполи" и теперь "Эвертоне". Он поработал везде за рубежом и везде был успешен".



"Когда люди говорят о нем как о тренере и человеке, я знаю, что они имеют ввиду. Особенно потому, как он заботился обо мне, когда я начинал (тренировать)".



"В свои первые годы я приехал к нему в "Милан". Я помню, насколько вежлив он был со мной все время за пределами поля. Поэтому я очень восхищаюсь им".



"Он позволил мне понаблюдать одну или две тренировки в "Милане". Он был так добр ко мне, и мы немного поговорили о жизни и футболе".



"Ничего особенного, но ты чувствуешь заботу о себе. Там работали хорошие люди, и он определенно был одним из них", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.