Мойес: "Было бы невероятно глупо уволить Артету"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что увольнение Микеля Артеты ранее в этом сезоне стало бы большой ошибкой для "Арсенала".

В первом полном сезоне Артеты в качестве главного тренера "Арсенал" выдал свой худший старт кампании с 1974 года. Около декабря над Микелем стали сгущаться тучи, и казалось, что каждая следующая неудача может стать для испанца последней.



По мнению Мойеса, "канониры" поступили правильно, что сохранили доверие к Артете, которого он тренировал в "Эвертоне". Дэвид призывает не забывать, что Микель уже подтвердил свой класс победой в Кубке Англии и Суперкубке Англии.



"Если они в "Арсенале" когда-либо задумывались об этом, то это было бы нелепо. Думаю, было бы невероятно глупо уволить того, кто уже выиграл пару трофеев после своего прихода. Вот бы забыть об этих трофеях было бы так же легко, как и выиграть их".



"Каждый понимал, что ему потребуется время. Он должен был получить возможность реализовать задуманное".



"Если медиа или клуб когда-либо помышляли о его увольнении, то я рассматриваю это как неверное решение, потому что Микелю нужно время, как и всем тренерам. Особенно, когда ты берешься за такого рода работу".



"Тебе всегда нужен шанс изменить ситуацию", — цитирует Мойеса Evening Standard.