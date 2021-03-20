"Саутгемптон" едет на "Уэмбли"

Первым полуфиналистом Кубка Англии стал "Саутгемптон", на выезде разгромив "Борнмут" из Чемпионшипа со счетом 0:3.

Главным действующим лицом матча на "Дин Корт" стал Натан Редмонд, который решил судьбу противостояния в концовке первого тайма. Сперва вингер "святых" вывел на удар по левому краю штрафной Муссу Дженепо — 0:1. А затем совершил сольный проход из глубины поля к воротам — 0:2.



Все тот же Редмонд установил окончательный счет около часовой отметки, сыграв на добивании после попадания Стюарта Армстронга в штангу — 0:3.



"Борнмут" — "Саутгемптон" — 0:3 (0:20)



Голы: Дженепо 37, Редмонд 45, 59.



"Борнмут": Бегович, Стейси, Картер-Викерс, Стив Кук, Рико (Мефем 67), Уилшир, Пирсон (Сарридж 56), Рикельме (Энтони 56), Биллинг (Килкенни 77), Данжума, Соланке.



"Саутгемптон": Форстер, Уолкер-Питерс (Рэмси 89), Беднарек (Стивенс 77), Вестергор (Салису 77), Бертран, Армстронг, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Телла 85), Адамс (Нлундулу 90), Редмонд.



Предупреждения: Уилшир — Беднарек, Вестергор.