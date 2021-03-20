Джеррард связывает свое ближайшее будущее с "Рейнджерс"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что счастлив в Глазго и не планирует уходить, несмотря на интерес других клубов.

Ранее в марте Джеррард оформил чемпионство с "Рейнджерс" в шотландской Премьер-Лиге, подкрепив свою репутацию перспективного тренера конкретными достижениями.



Джеррарда давно называют вероятным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", а также сватают в другие английские клубы, однако Стивен, чей контракт — как и контракт Клоппа — истекает в 2024 году, думает только о "Рейнджерс".



"Кое-какой интерес со стороны других клубов есть, но я не хочу их называть. Это лишь говорит мне, что я на правильном пути и хорошо делаю свою работу, а также, что мои игроки хорошо делают свою работу. Я воспринимаю это как комплимент".



"Я хочу жить настоящим, но я всегда понимал, что у меня есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы".



"Я очень рад делать эту работу. Единственный нюанс связан с моей семьей. Это самое сложное испытание, потому что моя семья не живет в Глазго, и мне приходится тратить часы на дорогу".



"Я горжусь проделанной работой, но хочу больше. Титул сделал меня еще голоднее и целеустремленнее. Я хочу добавить к нему что-нибудь еще в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кто знает, что будет затем?"



"Ливерпуль"? Я уже отвечал на этот вопрос в предыдущих интервью. Я не хочу давать новые поводы для газетных заголовков. Думаю, я сказал достаточно".



"Однако внутри у меня есть цели и амбиции, которых я хочу постараться достичь", — сообщил Джеррард The Telegraph.