Джеррард связывает свое ближайшее будущее с "Рейнджерс"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что счастлив в Глазго и не планирует уходить, несмотря на интерес других клубов.
Ранее в марте Джеррард оформил чемпионство с "Рейнджерс" в шотландской Премьер-Лиге, подкрепив свою репутацию перспективного тренера конкретными достижениями.
Джеррарда давно называют вероятным преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", а также сватают в другие английские клубы, однако Стивен, чей контракт — как и контракт Клоппа — истекает в 2024 году, думает только о "Рейнджерс".
"Кое-какой интерес со стороны других клубов есть, но я не хочу их называть. Это лишь говорит мне, что я на правильном пути и хорошо делаю свою работу, а также, что мои игроки хорошо делают свою работу. Я воспринимаю это как комплимент".
"Я хочу жить настоящим, но я всегда понимал, что у меня есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы".
"Я очень рад делать эту работу. Единственный нюанс связан с моей семьей. Это самое сложное испытание, потому что моя семья не живет в Глазго, и мне приходится тратить часы на дорогу".
"Я горжусь проделанной работой, но хочу больше. Титул сделал меня еще голоднее и целеустремленнее. Я хочу добавить к нему что-нибудь еще в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кто знает, что будет затем?"
"Ливерпуль"? Я уже отвечал на этот вопрос в предыдущих интервью. Я не хочу давать новые поводы для газетных заголовков. Думаю, я сказал достаточно".
"Однако внутри у меня есть цели и амбиции, которых я хочу постараться достичь", — сообщил Джеррард The Telegraph.
20.03.2021 17:00
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Грязная портовая псина решила голос подать
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Жалко. Эталонной неудачник пришелся бы ко двору в портовом стаде с шестого места. Скаузеры как раз своё очкастое насекомое выгоняют.
PS. Славии великолепно слил. Двое его игрочил умудрились получить красные карточки, - опозорились в ключевом мачте прямо по примеру своего тренера лузера. В общем, Стиви отлично привил Рейнджерс рабскую мораль, - теперь они всем вылизывать ноги будут, как их тренер когда-то.
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