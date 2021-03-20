Клопп предвкушает противостояние с "Реалом"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что облизывает губы в предвкушении противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся накануне жеребьевка свела "Ливерпуль" в следующем раунде Лиги Чемпионов с "Реалом", которому "красные" уступили в финале соревнования в мае 2018.

То поражение "Ливерпуля" в Киеве со счетом 3:1 было отмечено яркими инцидентами вроде травмы Мохамеда Салаха, нанесенной Серхио Рамосом, и ляпами Лориса Кариуса, однако Клопп не хранит никаких болезненных воспоминаний и просто предвкушает новые матчи.

"Это захватывающе, захватывающе. Естественно, это тяжелый жребий, но меня он устраивает, потому что, глядя на все остальные команды, ты думаешь: "О, боже". Здесь все команды сильны и все обладают мастерством. Я предвкушаю эти матчи".

"Прошло чуть более двух лет, когд мы играли против них, и то был тяжелый вечер для нас, так что возможность снова сыграть против них — это классно".

"Мы с "Ливерпулем" противостояли им лишь однажды, но против них всегда тяжело. Думаю, это первый раз, когда я буду противостоять "Реалу" без Роналду и Бэйла".

"Но, естественно, Рамос все еще там, Варан все еще там, Кроос все еще там, Модрич все еще там, Каземиро все еще там, Карвахаль все еще там, Бензема все еще там".

"Сверх этого есть несколько молодых талантов, достойных игроков. Повторюсь: я в предвкушении", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 699

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Последние комментарии:




  1. flamic 20.03.2021 16:58 # flamic
    Мертвый реал против наверно еще более мертвого ливера. Прям вывеска года.

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  2. scholes18 20.03.2021 16:50 # scholes18
    бедный Клопп.

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  3. mansoor 20.03.2021 16:47 # mansoor
    Ливерпуль порвёт окровавленный Реал

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  4. liverbro 20.03.2021 16:35 # liverbro
    мижухло облизал,когда писал заголовок.идиот

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  5. hammersmith 20.03.2021 16:27 # hammersmith
    михуйлох не собрал на облизывании губ.

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  6. iska95 20.03.2021 16:25 # iska95
    Геюга из Таллина ты сегодня встречался со своим парнем ?

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  7. sausage 20.03.2021 16:20 # sausage
    Завтра выйдет третья часть вчерашнего интервью Клоппа. Миха держит интригу)
    PS "Сверху этого есть несколько молодых талантов..." Сук, ну как можно так коряво перводить?

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  8. skychnie-oboi 20.03.2021 16:20 # skychnie-oboi
    Да есть что вспомнить - а у кого то финала ЛЧ не было никогда.И не будет.

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  9. true-manc 20.03.2021 16:02 # true-manc
    Юрген "Филателист" Клопп опять что-то кричит из каптерки, но его звуки телевизора заглушают. Не удалась колбасная революция... оказалось, что Клоппка ходил в ФА сучить, картонку выпрашивая.

    "Физрук вне закона. Будь паинькой. Давай по-хорошему. Побольнее будет. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя!"

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  10. scauzer11 20.03.2021 16:01 # scauzer11
    странно, что уе.ан из таллина ещё не отписался тут))

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