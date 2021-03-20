Клопп предвкушает противостояние с "Реалом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что облизывает губы в предвкушении противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Состоявшаяся накануне жеребьевка свела "Ливерпуль" в следующем раунде Лиги Чемпионов с "Реалом", которому "красные" уступили в финале соревнования в мае 2018.
То поражение "Ливерпуля" в Киеве со счетом 3:1 было отмечено яркими инцидентами вроде травмы Мохамеда Салаха, нанесенной Серхио Рамосом, и ляпами Лориса Кариуса, однако Клопп не хранит никаких болезненных воспоминаний и просто предвкушает новые матчи.
"Это захватывающе, захватывающе. Естественно, это тяжелый жребий, но меня он устраивает, потому что, глядя на все остальные команды, ты думаешь: "О, боже". Здесь все команды сильны и все обладают мастерством. Я предвкушаю эти матчи".
"Прошло чуть более двух лет, когд мы играли против них, и то был тяжелый вечер для нас, так что возможность снова сыграть против них — это классно".
"Мы с "Ливерпулем" противостояли им лишь однажды, но против них всегда тяжело. Думаю, это первый раз, когда я буду противостоять "Реалу" без Роналду и Бэйла".
"Но, естественно, Рамос все еще там, Варан все еще там, Кроос все еще там, Модрич все еще там, Каземиро все еще там, Карвахаль все еще там, Бензема все еще там".
"Сверх этого есть несколько молодых талантов, достойных игроков. Повторюсь: я в предвкушении", — цитирует Клоппа Daily Mail.
20.03.2021 16:00
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Последние комментарии:
Мертвый реал против наверно еще более мертвого ливера. Прям вывеска года.
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бедный Клопп.
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Ливерпуль порвёт окровавленный Реал
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мижухло облизал,когда писал заголовок.идиот
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михуйлох не собрал на облизывании губ.
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Геюга из Таллина ты сегодня встречался со своим парнем ?
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Завтра выйдет третья часть вчерашнего интервью Клоппа. Миха держит интригу)
PS "Сверху этого есть несколько молодых талантов..." Сук, ну как можно так коряво перводить?
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Да есть что вспомнить - а у кого то финала ЛЧ не было никогда.И не будет.
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Юрген "Филателист" Клопп опять что-то кричит из каптерки, но его звуки телевизора заглушают. Не удалась колбасная революция... оказалось, что Клоппка ходил в ФА сучить, картонку выпрашивая.
"Физрук вне закона. Будь паинькой. Давай по-хорошему. Побольнее будет. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя!"
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странно, что уе.ан из таллина ещё не отписался тут))
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