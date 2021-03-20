Артета рассказал, как на него повлиял Мойес

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как на него повлиял Дэвид Мойес из "Вест Хэма" в личном и профессиональном планах.

В свое время Артета как игрок выступал у Мойеса на протяжении шести сезонов в "Эвертоне". С тех пор Микель и Дэвид сохраняют очень хорошие отношения.



В преддверии воскресного матча на "Лондон Стэдиум" Артета поведал о своей привязанности к Мойесу и признался, что очень переживал, когда Дэвид провалился в "Манчестер Юнайтед".



"Именно он привел меня в Премьер-Лигу и оказал на меня огромное влияние".



"В первую очередь он повлиял на меня на личном уровне. Думаю, он сделал меня лучше как человека, помог обрести зрелость на ранней стадии моей карьеры. Он был очень требователен, но в то же время поддерживал тебя".



"Также я многому научился у него как футболист. Думаю, он сделал меня гораздо более разносторонним игроком, заставил меня играть на различных позициях и наделил большой ответственностью. У меня связаны отличные воспоминания с ним, и мы замечательно проводили время вместе".



"Мне также очень нравилось, как он обращался с коллективом и отдельными людьми. Благодаря ему в клубе было ощущение, что мы всегда должны быть вместе, что мы должны заботиться друг о друге и что никто не важнее команды".



"Он создал особенную атмосферу, когда мы были вместе, и я думаю, каждый причастный наслаждался тем временем".



"Я страдал, когда у него был сложный период. Я не думаю, что с ним поступили справедливо — в некоторых местах он не получил времени".



"Я знаю его качества, и я рад видеть, что сейчас он наслаждается своей работой и делает ее очень хорошо. Я могу видеть, что он выстроил команду, как ему это нравится", — цитирует Артету Daily Mirror.