Уилшир жалеет, что ушел из "Арсенала"

Джек Уилшир Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир чувствует, что его решение покинуть "Арсенал" три года назад было ошибкой.

Устав от бесконечных травм и решив, что дело не в нем, а в клубе, в 2018 году Уилшир отказался от нового контракта с "Арсеналом" и ушел свободным агентом в "Вест Хэм".

С тех пор Джеку так и не удалось вернуть свою карьеру в колею. 29-летний полузащитник сохраняет связь с "канонирами", но теперь — лишь как фанат.

"Чувство того, что я все еще мог бы быть там, ушло. Было это решение правильным или нет, но я решил уйти. В то время оно казалось правильным, но, оглядываясь сейчас назад, я чувствую, что оно, наверное, правильным не было. Что поделать".

"Сейчас я подобен любому фанату "Арсенала", и порой мне сложно за ними наблюдать, потому что они делают это сложным. Однако я чувствую, что они на правильном пути при Микеле в качестве главного тренера. Ты можешь видеть, что они стараются делать. Если они станут чуть стабильнее, тогда их ждет большой успех, потому что они уважают своего тренера, а тот обладает правильной философией. Думаю, они движутся в правильном направлении, хотя и медленно".

"Помню, когда я был их игроком — а среди друзей и в семье у меня много фанатов "Арсенала", — люди всегда говорили: "Сложно быть фанатом "Арсенала". Теперь я понимаю, что они имеют ввиду! Это странно, но я чувствую, что "Арсенал" до сих пор является частью меня. Да, временами за ними тяжело наблюдать, но я очень оптимистичен насчет концовки этого сезона и особенно насчет следующего сезона", — сообщил Уилшир The Guardian.


Метки Арсенал, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2021 14:00

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  1. invincible141ars 20.03.2021 14:57 # invincible141ars
    так бы сидел на топовой зарплате еще пару лет,конечно

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  2. mansoor 20.03.2021 14:19 # mansoor
    В 18 лет зажегся, потом рспыпыпилился

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  3. liverpyl 20.03.2021 14:11 # liverpyl
    радоваться должен, а он жалет...

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  4. gunars 20.03.2021 14:03 # gunars
    "Однажды "канонир" - навсегда "канонир"

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