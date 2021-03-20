Уилшир жалеет, что ушел из "Арсенала"

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир чувствует, что его решение покинуть "Арсенал" три года назад было ошибкой.

Устав от бесконечных травм и решив, что дело не в нем, а в клубе, в 2018 году Уилшир отказался от нового контракта с "Арсеналом" и ушел свободным агентом в "Вест Хэм".



С тех пор Джеку так и не удалось вернуть свою карьеру в колею. 29-летний полузащитник сохраняет связь с "канонирами", но теперь — лишь как фанат.



"Чувство того, что я все еще мог бы быть там, ушло. Было это решение правильным или нет, но я решил уйти. В то время оно казалось правильным, но, оглядываясь сейчас назад, я чувствую, что оно, наверное, правильным не было. Что поделать".



"Сейчас я подобен любому фанату "Арсенала", и порой мне сложно за ними наблюдать, потому что они делают это сложным. Однако я чувствую, что они на правильном пути при Микеле в качестве главного тренера. Ты можешь видеть, что они стараются делать. Если они станут чуть стабильнее, тогда их ждет большой успех, потому что они уважают своего тренера, а тот обладает правильной философией. Думаю, они движутся в правильном направлении, хотя и медленно".



"Помню, когда я был их игроком — а среди друзей и в семье у меня много фанатов "Арсенала", — люди всегда говорили: "Сложно быть фанатом "Арсенала". Теперь я понимаю, что они имеют ввиду! Это странно, но я чувствую, что "Арсенал" до сих пор является частью меня. Да, временами за ними тяжело наблюдать, но я очень оптимистичен насчет концовки этого сезона и особенно насчет следующего сезона", — сообщил Уилшир The Guardian.