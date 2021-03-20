Тухель рассказал о разговоре с Абрахэмом

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал о разговоре с нападающим Тэмми Абрахэмом, оказавшимся на обочине его планов.

После назначения Тухеля 23-летний Абрахэм принял участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги, ни разу не сыграв более тайма.



Тэмми столкнулся не только с высокой конкуренцией, но и с травмой лодыжки, которую он повредил в конце января против "Бернли". Однако Тухель постарался поддержать молодого игрока в столь сложной ситуации.



"Мы с ним поговорили, пытаясь вдохновить его на то, чтобы не сдаваться, принять свою ситуацию и не забивать чересчур голову. Нападающему вообще не нужно забивать себе чересчур голову".



"Ему просто нужно почувствовать себя причастным, потому что порой у тебя может быть ощущение отстраненности, когда команда побеждает без тебя".



"Но это не так, и я надеюсь, он сможет скоро вернуться, будет избавлен от травм и усложнит нам выбор состава".



"Ему было тяжело, потому что он никогда не чувствовал себя полностью свободным от боли после того инцидента. Ему тяжело тренироваться на уровне, который бы убедил тренера оставить вне игры кого-нибудь другого ради него", — цитирует Тухеля Daily Mail.