Гвардиола не жалеет, что "Сити" отпустил Санчо

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не жалеет о то, что в свое время его клуб отпустил вингера Джейдона Санчо.

Будучи продуктом академии "Сити", в 2017 году Санчо уехал в дортмундскую "Боруссию", где вырос в игрока топ-уровня.



Уже в следующем месяце Джейдон вместе с "Боруссией" будет противостоять "горожанам" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, однако Гвардиола лишь может порадоваться успехам 20-летнего англичанина.



"Я уже много раз говорил о том, что не жалею о его уходе. Он принял это решение. Его дела идут очень хорошо. Поздравляю его, он исключительный игрок".



"Он игрок сборной и обладает огромным мастерством, он выступает очень хорошо в Дортмунде. Мы хотели, чтобы он остался, но он решил уйти, а когда люди решают уйти, мы лишь можем отпустить их".



"Я желаю ему всего наилучшего, за исключением случаев, когда он играет против нас. Я совершенно ни о чем не жалею. Если он счастлив, то и я счастлив", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.